Automobile. Comment la success story de la construction et du câblage défie les prévisions pessimistes

Chiffres à l’appui, les exportations automobiles marocaines enregistrent une augmentation significative, soutenue par la croissance rapide de la construction automobile et du câblage. L’analyse des chiffres d’affaires entre 2019 et 2023 (5 ans) révèle des dynamiques très intéressantes.

Dans son dernier bulletin mensuel, l’Office des changes révèle que les exportations du secteur automobile au Maroc ont atteint près de 116,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2023, enregistrant une hausse significative de 30,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance positive témoigne de la vitalité et de la compétitivité croissante de l’industrie automobile marocaine sur le marché international.

Dans le détail, l’on s’aperçoit que l’accroissement des exportations du secteur automobile peut être attribué à plusieurs facteurs clés. Tout d’abord, le segment de la construction, qui enregistre une augmentation notable de 10,87 MMDH de ses exportations à fin octobre 2023. Ce qui reflète une demande soutenue de véhicules assemblés au Maroc, qui sont appréciés pour leur rapport qualité-prix et leur compétitivité sur le marché mondial. Au cours des cinq dernières années, plusieurs modèles d’automobiles ont été construits au Maroc. Voici quelques-uns : Renault Sandero, Renault Lodgy, Dacia Dokker…Pour la seule année 2023, l’usine Stellantis de Kénitra table sur la production de près de 200.000 véhicules : la Peugeot 208, la Citroën Ami, l’Opel Rocs-e, la Fiat Topolino. D’ici 2025 la production devrait être portée à 400.000 véhicules et 50.000 mini-citadines électriques comme la Citroën Ami, l’Opel Rocs-e et la Fiat Topolino. A cela, s’ajouteront deux nouveaux modèles de la marque Fiat, dont la future Fiat Multipla. Des modèles principalement destinés à l’exportation vers l’Europe, mais également disponibles sur le marché marocain. De plus, le segment du câblage connaît également une croissance significative de ses exportations à fin octobre 2023 de 9,64 MMDH, mettant en évidence l’expertise et le savoir-faire de la plateforme Maroc dans ce domaine. Enfin, le segment de l’intérieur véhicules et sièges enregistre une modeste augmentation de 1,91 MMDH de son chiffre d’affaires à l’export, soulignant la aussi la capacité du Maroc à produire des composants relativement appréciés par les constructeurs automobiles.

La construction : le CA à la croissance la plus rapide des 5 dernières années !

Cela dit, une analyse des chiffres d’affaires entre 2019 et 2023 révèle des dynamiques encore plus intéressantes, mettant en évidence la croissance rapide de la construction automobile et la progression significative du segment du câblage. Le segment de la construction automobile a enregistré un chiffre d’affaires à l’exportation de 27,693 milliards de dirhams en 2019, qui a augmenté de manière constante pour atteindre 54,255 milliards de dirhams en 2023. Cette croissance remarquable témoigne de l’efficacité et de la compétitivité croissante de l’industrie de la construction automobile marocaine. Les investissements dans les infrastructures, la modernisation des processus de production et l’innovation technologique ont contribué à renforcer la position du secteur sur le marché mondial. Cette évolution positive est encourageante pour l’économie marocaine dans son ensemble, car elle stimule les exportations, crée des emplois et génère des revenus supplémentaires.

Cependant, le segment du câblage connaît également une croissance significative de son chiffre d’affaires à l’exportation au cours de la même période. En 2019, ce segment a enregistré un chiffre d’affaires de 26,733 milliards de dirhams, qui a augmenté pour atteindre 36,166 milliards de dirhams en 2023. Bien que la croissance de ce segment soit légèrement inférieure à celle de la construction automobile, il reste néanmoins impressionnant. Cette croissance peut être attribuée à une demande croissante de câblages automobiles sur les marchés internationaux, en raison de l’expansion de l’industrie automobile dans divers pays. Le Maroc, en tant que fournisseur fiable de câblages de qualité, a su saisir cette opportunité et renforcer sa présence sur le marché mondial.

Ces résultats positifs mettent en évidence l’importance croissante de l’industrie automobile marocaine dans l’économie mondiale et soulignent les opportunités de développement et d’expansion du secteur. Cela dit, il est essentiel pour le Maroc de capitaliser sur ces performances et de continuer à investir dans l’innovation, la formation et l’amélioration de la compétitivité pour maintenir cette dynamique positive à long terme.

De quoi dynamiser la balance commerciale et la stabilité financière du Royaume

Il convient de noter que cette croissance robuste des exportations automobiles revêt une grande importance pour l’économie marocaine. Le secteur automobile est l’un des piliers de l’industrie manufacturière du pays, contribuant de manière significative à la création d’emplois, à la croissance économique et à l’attrait des investissements étrangers. L’augmentation des exportations témoigne de la compétitivité accrue du Maroc en tant que destination d’investissement pour les entreprises automobiles mondiales.

De plus, cette performance favorable du secteur automobile a des implications positives sur la balance commerciale du pays. Les exportations croissantes contribuent à réduire le déficit commercial et à renforcer les réserves de change du Maroc. Cela permet au pays de mieux faire face aux chocs économiques externes et de maintenir sa stabilité financière. Cependant, il est essentiel de souligner que malgré ces performances encourageantes, le secteur automobile marocain doit continuer à relever plusieurs défis. L’un des principaux défis est de maintenir et d’améliorer la compétitivité face à la concurrence mondiale. Cela nécessite des investissements continus dans la recherche et le développement, l’innovation technologique et la formation de la main-d’œuvre qualifiée.