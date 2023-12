Belgique : Bilal El Khannouss sacré meilleur joueur d’origine maghrébine

L’international marocain, Bilal El Khannouss, a remporté, lundi soir, le prix « Lion Belge » 2023 récompensant le meilleur joueur d’origine maghrébine de la Pro League belge.



Le milieu offensif du Racing Genk, qui succède à son compatriote Tarik Tissoudali, double tenant du titre en 2021 et 2022, a devancé l’autre Marocain Ismael Kandouss, défenseur de la Gantoise.



Titulaire indiscutable avec les Limbourgeois depuis la saison dernière, El Khannouss, 19 ans, a notamment participé à la Coupe du monde 2022 avec le Maroc et devrait disputer sa première CAN au mois de janvier prochain.

Lire aussi | Hakim Ziyech affole les fans de Galatasaray [Vidéo]



Chez les femmes, le Belgian Lionne Award 2023 a été décerné à l’internationale marocaine Sakina Ouzraoui, attaquante du RSC Anderlecht.