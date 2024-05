Bientôt un parking souterrain de 12 000 m² en plein centre de Marrakech

Pour faire face à l’encombrement que connaît le centre ville de Marrakech, la commune prévoit la construction d’un parking sous-terrain à plusieurs niveau situé place du 16 novembre.

La société Marrakech Mobility a lancé un appel d’offres ouvert pour la prestation d’étude préalable à la réalisation d’un parking souterrain sous la place 16 Novembre, au cœur du quartier Guéliz.

La place 16 Novembre, située à l’intersection des principales artères du quartier, est un lieu de passage incontournable, offrant un accès privilégié aux activités commerciales, touristiques et artistiques de la ville.

Le parking souterrain, d’une superficie prévue de 12 000 m², permettra de combler le déficit de stationnement dans cette zone très fréquentée, tout en favorisant le développement des commerces et du tourisme local. Niché entre l’avenue Hassan II, la rue Oued El Makhazine et les jardins Al Harti, ce projet devra s’intégrer harmonieusement dans le paysage urbain de Marrakech, tout en offrant une solution pratique et moderne aux problèmes de circulation et de stationnement.

La commune urbaine de Marrakech agit en tant que maître d’ouvrage, tandis que la maîtrise d’ouvrage déléguée est assurée par Marrakech Mobility (ex. Bus City Motajadida). Le délai global d’exécution de l’étude est fixé à huit mois.