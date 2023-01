BNP Paribas dément son intention de quitter le Maroc

Son désengagement de sept pays africains : le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Tunisie et la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, et la nomination d’un ancien du groupe Attijariwafa bank à la tête du directoire de BNP Paribas au Maroc en décembre dernier ont alimenté les rumeurs que ce dernier serait sur le point de racheter la filiale du groupe français au Maroc.

Un nouveau communiqué dément aujourd’hui aussi la même rumeur. « Le groupe français en a profité pour annoncer le rôle pivot que joue le pays dans le pilotage des SI au niveau continental », rapporte Bourse News. Présent au Maroc depuis 1970, le groupe BNP Paribas est déterminé à poursuivre sa contribution dans la croissance de l’économie du Royaume en assurant un accompagnement dans les nouveaux défis du développement durable.

« En Afrique, nous avons adopté une stratégie ciblée et continuons à nous renforcer là où les caractéristiques du marché correspondent bien à nos forces et aux conditions souhaitées en termes de développement et de maîtrise des risques », expliquait BNP Paribas, en France, en mars dernier.

En Europe, le Groupe dispose de quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l’Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d’un leadership en Europe, d’une forte présence dans les Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

Le Groupe BNP Paribas est né en 2000 de la fusion de la BNP et de Paribas. Le nouveau Groupe hérite alors de deux grandes traditions bancaires, celle de la BNP, première banque française dont les origines remontent à 1848, et celle de Paribas, banque d’affaires créée en 1872.

Aujourd’hui première banque de la zone Euro (‘Global 2000 Forbes’ 2011), BNP Paribas est un acteur majeur sur le plan international. La banque est sortie renforcée de la grande crise bancaire de 2008-09, avec de nouvelles et profondes racines italiennes et belges. BNL bc, créée en 1913, est acquise en 2006. Fortis, issu de la prestigieuse Société générale de Belgique fondée en 1822, rentre dans le Groupe en 2009 et devient BNP Paribas Fortis.