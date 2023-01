L’esprit permanent du Manifeste de l’Indépendance

Au cours de la 2 ème guerre mondiale, la domination coloniale n’avait plus de sens. Elle était devenue anachronique. Les puissances coloniales européennes luttant contre l’occupation nazie, avec l’appui des peuples colonisés et opprimés, se trouvaient dans un « dilemme schizophrénique ». En effet, il était inadmissible de prétendre à une libération pour soi et de la refuser pour d’autres peuples. La Charte de l’Atlantique et, plus tard, l’ONU qui a remplacé la Société des Nations, vont consacrer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Le Manifeste du 11 janvier 1944, dit aussi « Manifeste de l’Indépendance », exprima la continuité de la résistance et la naissance d’un nouveau pacte fondateur entre la monarchie et le mouvement de libération nationale. Bien qu’ayant 79 ans, ce Manifeste a une profondeur historique permanente.

Le Maroc, formation sociale ancestrale, existe depuis plusieurs siècles en tant que nation. Les diverses tentatives de division et de séparation, telles que le « dahir berbère » de 1930, vont connaitre un échec. Dans toutes les régions du Maroc, au Sahara, dans le Rif, dans les montagnes de l’Atlas, et dans les villes, la résistance se développait et s’organisait. Le Manifeste du 11 janvier 1944, consolidant et formalisant les revendications nationalistes, est à situer dans ce contexte. La position audacieuse et courageuse du Sultan Mohamed Ben Youssef contre l’antisémitisme juif de la France pétainiste et collaborationniste, fut un acquis international.

Cette position a permis de gagner le soutien pour l’indépendance du Maroc, appui exprimé notamment par le président Roosevelt, en marge de la Conférence d’Anfa. Le 18 décembre 1943, malgré la répression violente des autorités coloniales, suite à l’interdiction du Parti national, en 1937, les nationalistes réussissent à organiser clandestinement le congrès fondateur du Parti de l’Istiqlal.

Le Manifeste rédigé et amendé, sera considéré comme le programme commun de la résistance, devant mener le Maroc à l’indépendance. C’est ainsi que le 11 janvier 1944, malgré le contexte de la guerre mondiale qui faisait rage, 66 marocaines et marocains signèrent ce manifeste et le rendirent public, après l’avoir soumis au Sultan Mohamed Ben Youssef, Souverain légitime du Royaume du Maroc. Ce fut l’aube d’un nouveau Maroc. Malgré les arrestations arbitraires, voire les condamnations à mort et l’exécution de plusieurs résistants, le mouvement nationaliste continua à se renforcer et imposa aussi bien le retour du Sultan, symbole de la nation, que l’indépendance, en 1955. 79 ans après, l’esprit de ce Manifeste est toujours d’actualité : l’espoir de construire un vivre ensemble où tous les citoyens marocains vivent dans la dignité, la paix et la fierté d’appartenir à leur pays.