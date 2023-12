Bourse. CFG Bank en hausse pour sa première séance de cotation

La nouvelle recrue de la Bourse de Casablanca, CFG Bank, a gagné 9,95% à 120,95 DH pour sa première séance de cotation, soit la plus forte hausse à la clôture du lundi du 18 décembre 2023.

Avec 126 997,50 dirhams de volume, CFG Bank, dont le titre a connu une faible volatilité, a terminé au top 5 des volumes. Le volume global des échanges de la Bourse de Casablanca a porté sur 712,74 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur les introductions. La Bourse a d’ailleurs terminé dans le vert lundi, son principal indice, le MASI, s’étant octroyé 0,37% à 12.171,59 points (pts). Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, ont gagné, respectivement, 0,17% à 998,88 pts et 0,37% à 906,28 pts.

L’introduction en Bourse (IPO) de CFG, première d’une banque depuis près de 20 ans, s’est démarquée par une demande exceptionnellement forte de la part du public, principalement les investisseurs particuliers. Le montant global souscrit à l’issue de cette opération s’est élevé à près de 21 milliards de dirhams (MMDH), correspondant à plus de 189 millions actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 2,88%.