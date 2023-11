CAF Awards : Sept joueurs marocains en lice pour le Ballon d’or africain 2023

Lire aussi | Hamdallah offre à Al Ittihad une victoire éclatante à l’extérieur contre Al Fayha

Yassine Bounou est également en lice pour le titre de meilleur gardien de but africain de l’année, une catégorie introduite pour la première fois par la CAF. Par ailleurs, 20 joueurs sont nommés pour le titre de Joueur interclubs de l’année, dont les sociétaires du Wydad Casablanca Yahia Attiyat Allah, Yahya Jabrane et Youssef El Motie. Pour les autres catégories – »Entraîneur de l’année’’, ‘’Equipe nationale de l’année’’ et ‘’Club de l’année’’-, elles ont chacune dix nominés, tout comme celle du ‘’Jeune Joueur de l’Année’’ (-21 ans).

Pour la première fois, l’instance continentale a introduit les catégories « gardien de but africain » et « gardienne de but africaine » de l’année dans la cérémonie des CAF Awards qui vise à récompenser et à célébrer les joueurs, les officiels et les administrateurs exceptionnels au cours de la période considérée.

Ce sera la première fois que les gardiens de but seront récompensés pour leurs performances, ce qui élargit ainsi le réseau des lauréats de l’événement annuel. Dix joueurs ont été nominés pour la nouvelle récompense.

La liste préliminaire pour les différentes catégories a été dressée par un panel d’experts techniques de la CAF, de légendes du football africain et de représentants des médias sélectionnés dans un certain nombre de pays, indique la CAF dans un communiqué publié sur son site internet.

Lire aussi | Alerte. Demi-finale EST-WAC : Les supporters du Wydad encourent un gros risque en Tunisie

La performance des nominés enregistrée entre novembre 2022 et septembre 2023 sert de période à l’étude, précise-t-on. Le vainqueur final de chaque catégorie sera décidé après les votes d’un panel composé de la Commission Technique de la CAF, des professionnels des médias, des entraineurs et capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs.

L’attaquant sénégalais Sadio Mane avait été couronné Joueur Africain de l’Année de la CAF, tandis que la Nigériane Asisat Oshoala avait remporté le trophée de la Joueuse africaine de l’Année de la CAF pour la cinquième fois, un record aréalisé lors du dernier Gala de remise des prix en juillet 2022 à Rabat.



Voici, par ailleurs, les listes dévoilées par la CAF:



(par ordre alphabétique de la Fédération nationale)



— Joueur Africain de l’Année



1. Ramy Bensebaini (Algérie et Borussia Dortmund)



2. Riyad Mahrez (Algérie et Al Ahli)



3. Edmond Tapsoba (Burkina Faso et Bayer Leverkusen)



4. Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun et SSC Napoli)



5. Vincent Aboubacar (Cameroun et Besiktas)



18. Achraf Hakimi (Maroc et Paris Saint-Germain)



19. Azzedine Ounahi (Maroc et Olympique Marseille)



20. Hakim Ziyech (Maroc et Galatasaray)



21. Sofyan Amrabat (Maroc et Manchester United)



22. Yahya Jabrane (Maroc et Wydad Athletic Club)



23. Yassine Bounou (Maroc et Al Hilal)



24. Youssef En-Nesyri (Maroc et Séville)



— Gardien de But de l’Année



1. Mohamed ElShennawy (Egypte et Al Ahly)



2. Yassine Bounou (Maroc & Al Hilal)



3. Andre Onana (Cameroun et Manchester United)



4. Ronwen Williams (Afrique du Sud et Mamelodi Sundowns)



5. Edouard Mendy (Sénégal et Al Ahli)



6. Oussama Benbot (Algérie et USM Alger)



7. Youssef El Motie (Maroc et Wydad Athletic Club)



8. Djigui Diarra (Mali et Young Africans)



9. Pape Mamadou Sy (Sénégal et Génération Foot)



10. Landing Badji (Sénégal et AS Pikine)



— Joueur Interclubs de l’Année



1. Aymen Mahious (Algérie et USM Alger/Yverdon-Sport)



2. Oussama Benbot (Algérie et USM Alger)



3. Zineddine Belaid (Algérie et USM Alger)



…



12. Yahia Attiyat Allah (Maroc et Wydad Club Athletic)



13. Yahya Jabrane (Maroc et Wydad Athletic Club)



14. Youssef El Motie (Maroc et Wydad Athletic Club)



— Jeune Joueur de l’Année



1. Dango Ouattara (Burkina Faso et Bournemouth)



2. Souleymane Alio (Burkina Faso et New Stars)



3. Ernest Nuamah (Ghana & Olympique Lyon)



4. Abdessamad Ezzalzouli (Maroc et Bétis)



5. Bilal El Khannous (Maroc et Genk)



— Entraineur de l’Année



1. Abdelhak Benchikha (USM Alger)



2. Marcel Koller (Al Ahly)



3. Juan Micha Obiang (Guinée Equatoriale)



…



7. Walid Regragui (Maroc)



— Equipe Nationale de l’Année



1. Cap-Vert



2. Gambie



3. Guinée-Bissau



…



6. Maroc



— Club de l’Année



1. CR Belouizdad (Algérie)



2. USM Alger (Algérie)



3. ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)



….



5. Raja Club Athletic (Maroc)



6. Wydad Athletic Club (Maroc)