CAN 2023. Maroc-RD Congo : à quelle heure et sur quelles chaînes ?

C’est ce dimanche 21 janvier courant que le Maroc affrontera la République Démocratique du Congo à l’occasion de la troisième journée de la phase de poule de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. Une rencontre qui s’avère déterminante pour les Lions de l’Atlas.

Après sa belle prestation d’entrée de jeu face à la Tanzanie, sanctionnée par une victoire convaincante 3 à 0, les hommes de Walid Regragui seront appelés à assurer leur qualification pour les huitièmes de finale en défiant une équipe RD congolaise, qui sera dos au mur après avoir fait match nul face à la Zambie (1-1).

Néanmoins, la programmation de ce match en début d’après-midi pourrait poser problème pour les joueurs marocains, mais également pour l’ensemble des sélections participantes. «Je ne sais pas comment on va faire pour jouer ce match à 14h00 (heure locale ndlr) ! Mais nous devons nous adapter et faire face à toutes les contraintes», avait déclaré récemment Walid Regragui. Quoi qu’il en soit, la rencontre, qui se déroulera au Stade Laurent Pokou (San-Pédro), sera diffusée ce dimanche 21 janvier à 15 h sur Arryadia TNT, Bein Sport HD 1 Max, Bein Sport HD 2 Max et Canal+ CAN.