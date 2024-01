Réseautage d’affaires. Le groupe «BNI Rabat Success» officiellement lancé  

L’organisation mondiale de réseautage d’affaires, Business Network International (BNI), a organisé récemment à Rabat la cérémonie de lancement officiel de «BNI Rabat Success». L’occasion de promouvoir les membres de ce nouveau groupe auprès des professionnels de la région et de célébrer les performances de ses adhérents.

Dans le détail, «BNI Rabat Success» compte 20 entrepreneurs et professionnels qui partagent une vision commune qui consiste à faire du «Happy Business» grâce au pouvoir du réseautage. S’exprimant à cette occasion, Anas Errakkab, Directeur consultant de «BNI Rabat Success», a mis l’accent sur l’importance de cet événement qui célèbre le succès de ce groupe initié fin juin 2023. Et d’ajouter que depuis son démarrage, le groupe a formulé 300 recommandations d’affaires et généré un chiffre d’affaires de plus de 7 millions de dirhams (MDH). La cérémonie constitue une réelle opportunité pour les membres du groupe de rencontrer plus d’une centaine de chefs d’entreprises externes au réseau, a estimé M. Errakkab.

Lire aussi | Plafonnement des paiements en espèces dans l’UE. Ce que les voyageurs marocains doivent savoir

Toujours selon M. Errakkab, cet événement est aussi l’occasion de recruter de nouveaux profils de qualité capables d’échanger, de donner, et de recevoir des opportunités d’affaires. Pour sa part, le directeur exécutif de «BNI Rabat», Nidal Bennani, a mis en avant l’importance de l’organisation BNI qui permet à ses membres de partager des opportunités d’affaires afin de renforcer leurs réseaux et de faire croître le chiffre d’affaires de leurs entreprises. Actuellement à Rabat, BNI compte 200 membres ayant généré plus de 100 MDH de transactions commerciales, a-t-il relevé, notant qu’à l’échelle nationale, l’organisation regroupe près de 600 membres qui contribuant à la création de plus de 300 MDH d’échanges.

Lire aussi | L’urgence d’une réhabilitation de la politique

A noter que l’organisation BNI, présente dans 79 pays à travers le monde existe depuis 39 ans et compte plus de 314 000 membres représentant plus de 300 types de professions. La région de Rabat compte 6 groupes actifs regroupant près de 200 membres, chefs d’entreprises et entrepreneurs opérant dans divers domaines d’activité, qui se sont échangés en 2023 plus de 8 000 recommandations d’affaires pour 100 MDH d’opportunités en matière de business.