Carl Tucker, le journaliste influenceur qui bouleverse l’Amérique [Vidéo]

Ancienne icône vedette de Fox News, l’éditorialiste américain s’est distingué ces dernières années avec ses interviews tranchantes dans cette Amérique où la culture de l’information et le consumérisme informationnel n’ont jamais été aussi à leur paroxysme.

Dans son célèbre livre « De la Démocratie en Amérique », l’un des plus grands spécialistes des États-Unis, le sociologue français Alexis de Tocqueville, expliquait comment la presse joue un rôle clé dans la société américaine tout entière. Quelques siècles après, l’Amérique demeure toujours marquée par le dynamisme médiatique, terrain de bataille idéologique où s’affrontent les deux grands laboratoires, où se construit la vision de l’Amérique dans l’espace et le temps. Aujourd’hui, dans cette Amérique clivée idéologiquement, un nom, ces dernières années dans l’espace médiatique, s’est hissé au-devant de la scène.

« Tucker, tu es le seul vrai journaliste de notre époque ! » commentait un internaute sous une publication, de l’homme qui à lui seul chamboule la presse américaine. C’était lors d’un dîner de gala organisé par la Fondation Heritage que l’ancienne star de Fox est revenue sur son parcours et a subtilement expliqué les véritables raisons de son départ de la chaîne américaine. Débutant sa carrière dans la presse écrite, notamment à The Weekly Standard, c’est seulement en 2005 que sa carrière de journaliste télé débute avec l’émission d’actualité Crossfire sur CNN avec Robert Novak. C’est à partir de 2016 à Fox News, qu’au travers de contenu osé et tranchant qu’il commence à toucher en plein cœur l’Amérique tout entière. Tucker Carlson Tonight, son émission suivie par près de 3 millions de téléspectateurs chaque soir jusqu’à l’an dernier, a fait les beaux jours de la famille Murdoch, faisant de leur chaîne la plus suivie des USA.

La fissure ?

« Fox News Media et Tucker Carlson se sont mis d’accord pour se séparer », confirmait la chaîne dans un communiqué en avril 2023. Pour cause, dans une série, ses tribunes les unes après les autres accordaient un traitement assez critique sur les dossiers stratégiques de la sphère des démocrates, le tout au nom de la liberté d’expression. Journaliste ou militant républicain pro-Trump… l’on ne saurait démêler dans le travail de l’homme les véritables enjeux de ces billets ? Obligée de trancher sur l’affaire des soi-disant élections truquées dont il s’est fait l’un des porte-parole, la famille propriétaire de la chaîne a très vite pris ses responsabilités. Il faut par ailleurs noter que le groupe a été confronté dans une certaine mesure à une situation où elle a une certaine responsabilité. Depuis quelques années, la chaîne s’est inscrite dans un journalisme du commentariat où les éditorialistes ont pris le pouvoir, façonnant le récit, et dans lequel le discours sort du champ journalistique et s’inscrit dans un ton idéologique.

« Entraînés par la polarisation, préoccupés par la compétition déloyale des réseaux sociaux et condamnés à la rentabilité, de nombreux médias en sont venus à cibler des clientèles particulières auxquelles on s’assure de fournir ce qu’elles demandent. On vise de moins en moins l’ensemble du lectorat, on se concentre sur nos habitués. C’est, résumé simplement, ce qui explique que vous sachiez déjà à quoi vous attendre en écoutant MSNBC et CNN ou encore en lisant le Washington Post ou le New York Post », écrivait le Canadien Luc Laliberté dans l’une de ses Chroniques sur le Journal de Montréal.

Le coup d’éclat avec Poutine !

Après son départ in extremis de Fox, Tucker Carlson s’investit dans son rôle de diseur de vérité dans cet Occident qui, selon lui, obère les pensées ou discours alternatifs. Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, Tucker Carlson a régulièrement témoigné de son soutien au président russe. Après avoir initialement dénoncé la responsabilité de Vladimir Poutine dans l’éclatement du conflit, ce dernier a toujours laissé planer l’idée selon laquelle l’on devrait avoir sa propre opinion du conflit. Dans une vidéo publiée il y a deux jours sur son compte X bien avant sa rencontre avec Poutine, ce dernier affirmait que « la plupart des Américains ne sont pas informés ». « Ils n’ont aucune idée de ce qui se passe dans la région, ici en Russie ou à 950 km de là, en Ukraine. Ils devraient pourtant le savoir, car ils en paient une grande partie », a-t-il estimé.

Cependant, au-delà du bashing dont il est la cible depuis quelque mois, a regardé la vidéo sans tomber dans cette avalanche de critique, on peut de visu constater que c’est un tout autre Tucker en face de Poutine. Moins bavard, tremblotant et moins incisif dans ces questions. Lui qui pour autant a toujours eu dans sa méthodologie, une approche tranchante et directe a laissé son interlocuteur décliner et orienter l’échange. Aujourd’hui même si les objectifs affirmés sont ceux du droit à l’information et surtout le refus d’un monologue médiatique dans l’hémisphère américain au sujet du dossier de l’Ukraine, plusieurs interrogations restent en suspens sur les réelles motivations à la veille des prochaines élections américaines prévues pour Novembre 2024.