Chelsea Foundation. Iftar collectif au Stamford Bridge, une leçon de tolérance religieuse

Les initiatives de tolérance au Royaume Uni sont money courante. Les Britanniques sont en effet les plus respectueux du culte et des religions parmi leurs voisins européens. L’initiative de la Chesea Foundation d’organiser un Iftar collectif ouvert au public en est un bel exemple. Le plus grand événement communautaire du Royaume-Uni pendant le Ramadan, Open Iftar permet aux musulmans de se rassembler pour rompre le jeûne ensemble tout en offrant un espace sûr pour le dialogue et l’engagement mutuels. Un certain nombre de mosquées locales et de membres de la communauté musulmane de Chelsea, tels que des supporters et des élèves, seront invités à y assister, ainsi que le personnel des Blues.

Une première pour le club des Blues de Hakim Ziyech et peut-être dans le monde. Le Stamford Bridge Stadium abrite un Open Iftar (Iftar ouvert au public), organisé le dimanche 26 mars, lit-on dans le site officiel du club de la capitale anglaise. C’est un beau geste qui illustre une pratique courante chez les Britanniques, celle de promouvoir la tolérance qui va de pair avec la campagne « No To Hate ».

L’Open Iftar sera organisé en collaboration avec le Ramadan Tent Project, une organisation caritative primée créée en 2013 avec pour mission de rassembler les communautés et de développer la compréhension du Ramadan. « Au cours de la dernière décennie, Ramadan Tent Project a connecté et réuni plus d’un demi-million de personnes de tous horizons dans le cadre de son festival annuel du Ramadan et de son initiative phare Open Iftar. Nous sommes honorés d’amener Open Iftar à Stamford Bridge, à l’occasion de notre 10e anniversaire et de notre thème 2023 « Appartenir », et de travailler en partenariat avec le Chelsea FC qui a encouragé l’inclusivité dans le football », a déclaré Omar Salha, fondateur et PDG de Ramadan Tent Project. Le mois sacré de Ramadan s’inscrit dans le cadre de la campagne No To Hate, qui est un programme d’égalité, de diversité et d’inclusion à l’échelle du club qui lutte contre la haine et la discrimination et vise à éduquer toutes les parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur du Chelsea FC et du football.

Simon Taylor, responsable de la Chelsea Foundation, a déclaré: «Je suis ravi d’annoncer notre Open Iftar aux côtés du projet de tente du Ramadan et nous sommes extrêmement fiers d’être le premier club de Premier League à le faire. Reconnaître le Ramadan et notre communauté musulmane est un aspect crucial de notre travail de promotion de la tolérance religieuse et je me réjouis d’accueillir tout le monde, le dimanche 26 mars.