Industrie. L’usine de Tanger s’apprête à construire le Dacia Jogger

«L’usine de Tanger sera couronnée d’un nouveau projet industriel intégrant pour la première fois au Maroc la fabrication d’un modèle hybride et contribuant ainsi à l’ouverture de l’écosystème automobile à de nouveaux domaines à forte valeur technologique et à fort impact pour les compétences marocaines», s’est exprimé pour l’occasion Ryad Mezzour. Et le ministre de l’Industrie et du Commerce d’ajouter : «ce projet vient conforter l’ambition industrielle du Royaume de réussir la transition vers l’électrification et la mobilité durable et de se positionner en tant que hub automobile le plus compétitif à l’échelle mondiale».

Lancé en Europe avec succès courant mars, le Jogger s’adresse prioritairement aux familles, jouant la carte de l’accueil avec ses 7 places. Il mise aussi sur sa robustesse et sur sa polyvalence d’utilisation. Sous le capot, il est animé au choix par des motorisations essence, GPL, diesel, mais aussi un bloc hybride 140, une première pour la marque franco-roumaine. Justement, la fabrication du Jogger sera effectuée à l’usine de Tanger, plus exactement sur la ligne 2 du site industriel qui intégrera aussi un process spécifique à la technologie hybride. La capacité de production atteindra jusqu’à 120 000 véhicules par an. Une industrialisation qui s’accompagnera d’un projet de robotisation adapté et soutenu par une trentaine de robots dans les départements tôlerie et montage.

Faut-il préciser que dans le cadre de ce projet, un programme spécifique sera mis en place pour accompagner la montée en compétence des collaborateurs. Les équipes de l’usine de Melloussa bénéficieront ainsi de formations techniques dans de nouveaux domaines d’expertise tels que la technologie hybride et l’électronique associée à cette nouvelle technologie. Au total, ce sont près de 6 000 heures de formation qui seront dispensées à 550 collaborateurs. Le lancement de la production du premier véhicule hybride sur les chaînes de Tanger illustre l’attractivité de la plateforme industrielle marocaine.

Ce projet, piloté par les équipes marocaines d’ingénieurs, lui conférera un nouvel avantage compétitif fort ; de quoi faire dire à Denis Le Vot, Directeur général de Dacia : «la fabrication de Jogger à l’usine de Tanger vient apporter une expertise supplémentaire et une montée en qualification significative pour l’ensemble des collaborateurs. Cette plateforme fait preuve d’efficacité sur le plan industriel, sans compter que ce nouveau modèle vient renforcer et enrichir la success-story de la marque Dacia au Maroc».

2,5 millions, c’est le nombre de véhicules fabriqués depuis 2012 sur les chaines de montage de l’usine de Renault à Tanger.

Il faut dire que l’usine de Tanger n’a pas cessé d’évoluer ces dernières années et a consolidé son statut d’usine 4.0 pour rendre son outil industriel plus technologique et performant. Du coup, le site tangérois est l’un des piliers de la stratégie industrielle de Renault Group et de la marque Dacia. «Aujourd’hui, l’industrie automobile est au cœur de l’économie nationale et le Maroc est une plateforme industrielle majeure pour le Groupe, et dont la production représente 17% des ventes de Renault Group dans le monde. Ce nouveau projet industriel de véhicule hybride, une première dans l’industrie automobile nationale, marque une nouvelle étape dans la fabrication marocaine et renforce notre rôle de locomotive de la filière automobile nationale», a précisé pour sa part Mohamed Bachiri, Directeur général de Renault Group Maroc.