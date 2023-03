De l’influence marocaine [Par Jamal Berraoui]

Le propre des réseaux d’influence c’est de ne pas s’avancer à pas cadencés. C’est une erreur que de croire qu’un pays étend son influence par une seule action. Le Maroc vieil empire, sait, même dans les temps actuels, développer son influence, sans opération dénuée de lendemain.

Les réseaux d’influence marocains sont plus anciens que tous les circuits actuels. Le plus tenace est celui des Tidjanes. C’est le Maroc, et non pas les Turcs qui ont introduit l’Islam en Afrique. Or, cet islam n’était pas conquérant, il ne s’appuyait pas sur l’épée mais sur la confrérie, d’où le rôle des Tidjanes. Ensuite, il y’a les Marocains Juifs et non pas les Juifs Marocains. Ils sont très actifs aux USA, en France et aussi en Israël. Le lien est d’abord civilisationnel. Ensuite historique. Civilisationnel parce que le judaïsme marocain a 3000 ans d’histoires. Après, parce que nul Juif depuis la nuit des temps, ne peut oublier que Feu Mohamed V a refusé d’appliquer les lois juives du régime de Vichy.