Découvrez combien de m² vous pouvez acheter à Casablanca avec votre salaire et où !

Vous gagnez 8 200, 15 000 ou 30 000 DH par mois. Voici les surfaces que vous pouvez viser et dans quel quartier !

L’immobilier est un secteur où le vent ne cesse de tourner, échappant parfois à toute logique, notamment pour ceux souhaitant acquérir un logement. En effet, les prix de l’immobilier, quand ils ne flambent pas, demeurent pour bien des revenus plus ou moins inaccessibles, les renvoyant par conséquent à avoir des revenus de plus en plus élevés pour viser un logement d’au moins 100 m² dans un quartier déterminé. Et la spirale inflationniste des prix ne finissant pas depuis des années, les acheteurs ont désormais besoin de bien plus de revenus qu’il y a 10 ans pour acheter la même surface mais pas forcément dans le même quartier. Ils ont aussi besoin de plus d’épargne pour répondre aux critères d’éligibilité à un crédit immobilier, avec un apport personnel devenu une condition sine qua non et dont la part ne cesse de croitre tant augmentation des taux de crédit et des prix de l’immobilier pèsent sur l’enveloppe de crédit souhaité.

Ainsi, les niveaux de revenus ne permettent pas à tous les casablancais d’être logés à la même enseigne en raison des écarts de prix entre les différents quartiers de la métropole économique. Selon le budget et le quartier, la surface accessible peut différer de quelques mètres carrés à des centaines. Le fossé est remarquablement abyssal, et les données et analyses de notre partenaire Agenz l’attestent, démontrant, qu’avec un revenu limité, on ne peut élire domicile dans une bonne partie des quartiers casablancais, et quasi pas du tout dans des quartiers accessibles aux seules bourses bien garnies. Agenz, en croisant une multitude de variables et de données, a établi pour Challenge, sur la base de 3 niveaux de salaires – 8 200 DH (le salaire médian en milieu urbain au Maroc) – 15 000 DH et 30 000 DH nets/mois par ménage, les surfaces et les quartiers que ces revenus permettent à Casablanca. Le tableau, à consulter, donne un aperçu majeur sur l’amplitude et son équivalence, et il nous enseigne précisément à partir de quel seuil et où l’on peut prétendre à un logement selon chacune des 3 tranches de revenus retenues.

In fine, cette analyse nous enseigne que plus les revenus sont importants plus vite on atteint une surface de 100 m², mais aussi que la surface accessible diffère selon le quartier. Là où avec un revenu de 15 000 DH on peut envisager une surface de près de 95 m², soit 2 chambres-salon, ailleurs, ce même revenu permet à peine un studio de 45 m². Notre partenaire Agenz souligne l’urgence de développer des solutions immobilières plus abordables pour répondre à la demande croissante de logements adaptés aux besoins de la grande majorité des familles marocaines.

