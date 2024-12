Des startups marocaines exposent leurs solutions au «Sports Tech Nation» à Munich

Des startups marocaines, soutenues par MDJS et Accelab, ont participé, dernièrement, au «Sports Tech Nation 2024 » à Munich, en Allemagne. Une opportunité pour gagner en visibilité internationale et rencontrer des investisseurs stratégiques du secteur.

Les startups Tennis Ai, Matchango, My Steps, WellPass et Tiki Data, sélectionnées dans le cadre du programme STADIUM by MDJS d’Accelab, ont exposé leurs solutions innovantes et démontré leur potentiel en matière de transformation du secteur.

Cet événement a permis «de mettre en avant le dynamisme et la créativité de l’écosystème entrepreneurial marocain, démontrant son potentiel à contribuer activement à l’innovation mondiale dans la sportech», indique un communiqué de MDJS et Accelab.

Grâce au soutien dudit programme, elles ont bénéficié d’un accompagnement dans les domaines clés, tels que la stratégie, le marketing, et le développement commercial, leur permettant de se positionner comme des acteurs incontournables.

Lors de cet événement, plusieurs innovations sportech ont été mises à l’honneur, chacune apportant des solutions uniques pour révolutionner l’expérience sportive et le bien-être.

Tennis AI a présenté une solution d’analyse de performance basée sur l’intelligence artificielle, conçue pour permettre aux joueurs et entraîneurs de tennis d’optimiser leur progression. Matchango a dévoilé une plateforme intuitive facilitant l’organisation de rencontres sportives entre passionnés.

My Steps a captivé les visiteurs avec une application innovante qui encourage un mode de vie actif grâce à un système de récompenses motivant. De son côté, WellPass a marqué les esprits en proposant un service permettant aux entreprises d’offrir à leurs collaborateurs un accès simplifié et illimité à un large choix de salles de sport et d’activités de bien-être via un abonnement unique.

Enfin, Tiki Data, pionnière dans l’application de la science des données au football, a présenté son approche avant-gardiste : utiliser des techniques avancées de data science pour fournir des analyses de performance précises, favorisant ainsi des stratégies sportives innovantes pour les équipes.

Cette participation «nous a permis de rencontrer les dirigeants des plus grands clubs européens, d’explorer de belles opportunités et de partager des échanges enrichissants avec des experts de l’industrie”, souligne Idris Houir Alami, co-fondateur de la startup Tiki Data, cité dans le communiqué.

“Nous avons travaillé d’arrache-pied avec nos partenaires allemands pour que cette initiative aboutisse. Il est en effet essentiel pour nous de placer la sportech marocaine sur la scène internationale”, relate Abdessamad Lahmami, Program Manager de STADIUM by MDJS.

Cette initiative s’inscrit dans la vision d’Accelab et de la MDJS de positionner le Maroc comme un acteur clé dans le développement de solutions sportives innovantes. Leur engagement à soutenir les startups illustre l’ambition de valoriser les talents nationaux et les propulser sur la scène internationale.