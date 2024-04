Le Moroccan Retail Tech Builder célèbre l’accompagnement de 100 startups  

Plateforme nationale dédiée à la digitalisation du secteur du commerce, le Moroccan Retail Tech Builder (MRTB) a célébré l’accompagnement de 100 startups Retail Tech. Un accomplissement qui, selon le MRTB, marque le début d’une transformation profonde du commerce marocain, en alignement avec les visions stratégiques de modernisation et de digitalisation du secteur.

Initié en partenariat entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Université Mohammed VI Polytechnique et la Fondation OCP, le MRTB s’est positionné comme étant la première plateforme nationale dédiée à l’accompagnement des startups, opérant dans le secteur de la Retail Tech et offrant aux porteurs de projets l’appui nécessaire au développement de leurs solutions.

Lire aussi | Maroc. Les ménages pessimistes sur leur capacité à épargner

Concrètement, cet événement se veut être, selon le MRTB, une vitrine des réalisations accomplies par les startups accompagnées durant les trois dernières années. Pour mémoire, ce même MRTB, lancé en 2021, s’est initialement donné pour mission d’accompagner une centaine de startups offrant des solutions innovantes pour la digitalisation et la modernisation du commerce «Aujourd’hui, la concrétisation de cette première étape clé ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour favoriser davantage l’autonomie et la compétitivité du secteur du commerce à travers la dynamisation de l’écosystème Retail Tech marocain, et le renforcement de la collaboration entre les différents partenaires», dit-on auprès de la plateforme digitale nationale.

Lire aussi | Le Maroc, un pays allié sur lequel compte le Mali

Toujours est-il que cet événement a été l’occasion de poursuivre l’effort visant l’accélération du secteur du commerce et le renforcement des capacités des commerçants. Dans ce cadre, le ministère de l’Industrie et du Commerce a signé deux conventions de partenariats, la première avec M2T et le groupe BCP, visant à développer la digitalisation du secteur du commerce et l’inclusion financière des commerçants. La seconde convention signée avec Mediam group by Aleph, représentant officiel de Google Ads au Maroc, a pour objectif de stimuler le commerce électronique et la montée en compétence numérique des commerçants de proximité.