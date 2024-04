Fès veut moderniser sa flotte avec l’acquisition de 114 bus fabriqués localement

La commune de Fès se prépare à moderniser son réseau de transport urbain en lançant un projet d’acquisition de 114 nouveaux bus.

Cette initiative vise à combler le retard dans le renouvellement de la flotte de bus, conformément aux accords signés avec le délégataire du transport urbain.

Lors d’une session extraordinaire du conseil communal, des modifications ont été approuvées aux accords existants, permettant à la ville d’acquérir sa propre flotte de bus. Cette décision offrira à la commune un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité dans la gestion du réseau de transports en commun.

Lire aussi | Autoroute Béni Mellal-Fès: lancement de l’appel d’offres pour la réalisation des études

Abdeslam Bekkali, président du conseil communal de Fès, a annoncé que la municipalité lancera bientôt un appel d’offres pour l’acquisition de ces nouveaux bus, fabriqués localement. Cette mesure marque une avancée majeure dans les efforts visant à résoudre les problèmes de transport urbain qui persistent depuis longtemps dans la ville.

228 millions de dirhams

Plutôt que de créer un compte commun pour collecter les fonds des partenaires, la commune de Fès et le délégataire ont convenu de séparer leurs contributions financières respectives, accélérant ainsi le processus d’acquisition des nouveaux bus.

Lire aussi | Casa Vintage Festival. Des voitures de collection mises aux enchères

Le délégataire s’est engagé à investir 228 millions de dirhams, dont une grande partie sera utilisée pour l’achat de nouveaux bus et la remise en circulation de véhicules d’occasion en bon état. Au total, 227 nouveaux bus, comprenant des minibus et des bus de différentes tailles, seront mis en circulation, ce qui devrait considérablement améliorer la qualité du service et la couverture du réseau de transport urbain à Fès.