Finances publiques. Un excédent budgétaire de 524 millions de DH à fin janvier

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin janvier 2023 fait ressortir un excédent budgétaire de 524 millions de DH, contre un déficit de 360 millions de DH un an auparavant, selon le ministère de l’Economie et des Finances.

Le ministère indique dans un document sur la SCRT du mois de janvier 2023 que les recettes ont enregistré, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, une hausse de près de 3,5 milliards de DH ou 15,8%, comparativement à janvier 2022, et un taux de réalisation de 8,1% par rapport aux prévisions de la loi de finances (LF). Notons aussi que les recettes fiscales ont affiché une progression de plus de 2 MMDH (+9,5%) et un taux de réalisation de 9,2%, et que les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales, se sont chiffrés à 256 MDH, contre près de 179 MDH en janvier 2022. Pour leur part, les recettes non fiscales se sont établies à plus de 1,4 MMDH, contre 212 MDH à fin janvier 2022. La SCRT fait ressortir aussi une stabilité des dépenses ordinaires qui se sont établies à 24,5 MMDH, soit quasiment le même niveau que celui enregistré en janvier 2022. Cette évolution recouvre, d’une part, une baisse des dépenses des « autres biens et services » de 905 MDH et des charges de la compensation de 128 MDH et, d’autre part, une hausse des intérêts de la dette de 633 MDH et des dépenses de personnel de 364 MDH. Les charges de la compensation se sont chiffrées à 2,5 MMDH, en diminution de 4,8% en liaison notamment avec le repli du cours du gaz butane qui a atteint une moyenne de 673 $/T contre près de 853 $/T en janvier 2022. Les intérêts de la dette, ont, pour leur part, connu une hausse pour se situer à près de 1,3 MMDH, contre 640 MDH en janvier 2022. Cette évolution est attribuable à l’augmentation aussi bien de ceux afférents à la dette intérieure (+358 MDH) qu’à ceux de la dette extérieure (+275 MDH).