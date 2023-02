Régions. L’enveloppe du co-financement des projets de développement passe de 8 à 13 milliards de DH

Le Fonds d’Equipement Communal (FEC) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ont convenu de porter l’enveloppe du co-financement des projets de développement des collectivités territoriales, prévue dans le cadre de leur partenariat stratégique, de 8 à 13 milliards de DH.

Cette augmentation vise à accompagner la dynamique d’investissement et de croissance des Régions. On apprend que l’enveloppe servira en particulier pour le financement de grands projets d’adaptation climatique qui se distinguent par l’importance de leurs volumes d’investissement et qui s’inscrivent dans la politique des grands projets d’infrastructure. Dans le cadre de ces projets, les deux institutions se constitueront en groupement afin de structurer et de soumettre une offre commune de financement dans laquelle le FEC est chargé de la coordination de l’opération en vertu de son rôle de chef de file et la CDG assure la mission de co-arrangeur et co-agent de crédit.