Bulletin d’alerte. Fortes pluies parfois orageuses, ce vendredi dans plusieurs régions du Royaume

De fortes pluies parfois orageuses sont attendues de mercredi à vendredi, dans plusieurs régions du Royaume, avec des orages de niveau orange à rouge particulièrement dangereux dans la région de Ouarzazate, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



De fortes pluies dont la hauteur va osciller entre 100 et 150 millimètres (mm), concerneront, de jeudi à 18h à vendredi à la même heure, les provinces de Ouarzazate, Tata, Taroudant et Zagora, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau rouge.



Le même phénomène (30-40 mm) concernera de mercredi à 12h30 à jeudi à 5h les provinces d’Essaouira, de Safi, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tiznit, Chichaoua, Taroudant, Guelmim et Sidi Ifni, a indiqué la même source dans un bulletin d’alerte de niveau orange.



En outre, ces pluies sont prévues de mercredi à 17h à jeudi à 06h dans les provinces de Khémisset, Khouribga, Fquih Ben Salah, Berrechid, Nouaceur, Settat, Benslimane, Mediouna, Casablanca, Mohammedia, El Jadida et Rabat, tandis que les provinces de Ouarzazate, Tata Taroudant et Zagora seront également touchées par le phénomène de mercredi à 18h à jeudi à la même heure.



Ces pluies toucheront de jeudi à 15h à vendredi à 12h les provinces de Chichaoua, Al Haouz, Tiznit, Inezgane-Ait Melloul, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Guelmim et Sidi Ifni.



Par ailleurs, de fortes chutes de neige (30 à 80 cm) sont enregistrées de mardi à 18h00 à vendredi à 18h00, dans les provinces de Ouarzazate, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Chichaoua, Midelt, Tinghir et Taroudant, d’après une alerte publiée mardi et qui reste valable selon la DGM.