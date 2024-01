Industrie. Le groupe allemand Kostal inaugure une nouvelle usine à Tanger

Spécialiste mondial dans la fabrication de composants mécatroniques pour l’industrie automobile, le groupe allemand Kostal a inauguré une nouvelle usine au sein de la plateforme industrielle de Tanger Med.



Grâce à cette nouvelle installation, qui s’étend sur 12 500 m² et qui pourra être agrandie à l’avenir, Kostalentend renforcer sa position d’acteur compétitif dans la chaîne d’approvisionnement automobile aux côtés des équipementiers et fournisseurs mondiaux. S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, le secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufiq Moucharaf, s’est félicité de l’inauguration de ce nouveau site qui constitue, selon lui, un nouveau maillon dans l’écosystème automobile marocain.

Il a par ailleurs précisé que ce projet, d’un montant de 302,32 MDH, a été accompagné dans le cadre de l’écosystème Stellantis, et devait générer 340 emplois directs additionnels, relevant que ce chiffre prévisionnel a été largement dépassé, puisque plus de 700 emplois directs, spécialisés dans l’électronique et la mécanique ont été créés.

Pour sa part, le PDG du groupe Kostal, Andreas Kostal, a souligné que l’inauguration de cette nouvelle unité industrielle au Maroc est motivée par la position géographique exceptionnelle du Royaume en tant que porte d’entrée idéale vers l’Afrique, sa longue histoire et ses riches ressources naturelles, qui ont en font un pays prometteur qui dispose d’un potentiel de développement exceptionnel. De son côté, le directeur général de Tanger Med Zones, Ahmed Bennis, a indiqué que le projet développé par le groupe Kostal est une démonstration de ce partenariat d’excellence avec les entreprises allemandes, qui confirment leur intérêt pour la plateforme Tanger Med et le renforcement de leur compétitivité dans les chaînes de valeur industrielles.