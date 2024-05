Industrie : quelle stratégie économique ?

Dans une récente étude, l’IRES a mis en lumière l’industrie marocaine, qui est passée d’une industrie axée sur les avantages du coût de production à une industrie innovante et technologiquement avancée.

Dans son livre intitulé « Mohammed VI, la vision d’un Roi : actions et ambitions », l’écrivain Jean-Marie Heydt a éclairé la vision économique singulière portée par le Roi Mohammed VI, transformant le Maroc au fil des années. Les réformes sociales, la régionalisation avancée, les réalisations économiques, les grands chantiers et le Maroc dans son environnement international sont autant d’axes qui définissent le « modèle marocain ». Ces transformations économiques sont perceptibles dans toutes les strates de la vie du pays. Dans son rapport sur le modèle de développement, le CMSD avait annoncé les couleurs avec son appel à une souveraineté tout azimut, notamment dans l’industrie, la technologie, l’énergie et l’agriculture.

Récemment, dans une note, l’Institut royal des études stratégiques (IRES) est revenu sur l’importance d’avoir un écosystème industriel compétitif dans ce nouveau contexte économique mondial. Le Maroc a développé une véritable vision industrielle ces dernières années. Du plan d’accélération industrielle à la volonté affirmée de souveraineté industrielle portée par Sa Majesté lors de la séance inaugurale de la 1ère édition de la Journée nationale de l’Industrie, le Maroc vise un nouveau positionnement dans les chaînes de valeur mondiales. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné que face aux vulnérabilités des chaînes de valeur mondiales et à la forte dépendance aux importations, la souveraineté industrielle du Maroc est au cœur des priorités. Il a noté que l’industrie marocaine est appelée à renforcer sa résilience et à consolider l’ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs. À partir de cette analyse, l’Ires ouvre une fenêtre de réflexion sur ce chantier national.

D’une industrie de production à une industrie axée sur la technologie

À une époque où tout reposait sur la force physique et où l’accroissement démographique accentuait les besoins de production, l’augmentation des moyens de production semblait être la seule alternative. Cependant, cela a entraîné une baisse de productivité des facteurs de production (le travail et le capital), donnant naissance aux « rendements décroissants ». Grâce aux avancées technologiques, l’économie a été transformée, marquée par l’avènement du progrès technique. Ces innovations technologiques, issues de l’activité économique, sont devenues le levier principal de la croissance économique. Comme l’a souligné Paul Romer, la théorie de la croissance endogène affirme que le progrès technique est produit par l’activité économique elle-même.

Aujourd’hui, pour le Maroc, la transition vers une industrie axée sur la technologie n’est pas une option mais une nécessité, comme le recommande l’Ires. Selon eux, le rôle du gouvernement est crucial pour soutenir cette transition par des politiques proactives. Une collaboration efficace au sein de l’écosystème industriel entre les entreprises, les institutions de recherche et le gouvernement peut accélérer le passage à l’Industrie X.0 et améliorer la compétitivité du secteur. Selon une enquête menée par l’IRES, 88% des entreprises marocaines sont conscientes de l’industrie du futur, mais la familiarité varie selon la taille et le secteur, avec un taux de connaissance de 100% pour les secteurs primaire et tertiaire, et de 83% pour le secteur secondaire. Seuls 15% estiment avoir un haut niveau de numérisation.

La formation : un enjeu crucial

Une main-d’œuvre qualifiée est cruciale pour le succès des initiatives de modernisation des industries. L’évolution des capacités des machines et de l’intelligence artificielle rend certains emplois obsolètes ; diverses études soulignent le besoin de développer des compétences cognitives avancées pour les métiers de demain. Selon les experts, les établissements d’enseignement doivent adopter de nouveaux modèles de formation pour préparer les futurs employés à un avenir dominé par l’IA et les accompagner dans des processus d’up-skilling et de re-skilling pour la poursuite de leur carrière.

Selon le rapport sur l’avenir de l’emploi du Forum économique mondial, 50 % de l’ensemble des salariés auront besoin d’une reconversion d’ici 2025 en raison de l’adoption accrue de la technologie, faisant de cette transition un catalyseur d’emploi. Cette révolution numérique et de l’IA souligne la nécessité pour les entreprises de repenser leurs stratégies de recrutement et de développement des talents pour s’adapter aux nouvelles exigences du marché. Tel un changement de paradigme inéluctable, il est crucial pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de reconnaître ce nouveau contexte et de s’adapter pour rester compétitives sur le marché, précise Omar Benmoussa COO Malten Africa.