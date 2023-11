Indice des prix à la production industrielle énergétique et minière. Voici les principaux points de la note du HCP en octobre

Les principaux points de la note d’information du Haut Commissariat au Plan (HCP) relative à l’Indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) du mois d’octobre 2023 viennent de tomber.



Dans le détail, l’indice des prix à la production du secteur des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une baisse de 0,3% résultante de la baisse des prix de 0,9% des industries alimentaires et de 0,1% de la métallurgie.

La note du HCP souligne également la hausse des prix de 0,8% de l’industrie d’habillement et de 0,7% de l’industrie du textile. Par ailleurs, les indices des prix à la production des industries extractives, de la production et distribution d’électricité et de la production et distribution d’eau ont connu une stagnation durant le mois d’octobre 2023.