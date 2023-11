Acquisition stratégique de la participation de Wilmar dans Cosumar par des acteurs locaux

Des investisseurs marocains et le groupe SUCDEN unissent leurs forces pour acquérir la participation de Wilmar dans Cosumar, renforçant ainsi l’industrie sucrière nationale.

Dans une transaction d’envergure, plusieurs acteurs majeurs du secteur économique marocain, dont la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA), la Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurances (MCMA), la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR), RCAR, le groupe SUCDEN et d’autres investisseurs marocains, ont procédé à l’acquisition en bourse de la totalité de la participation du groupe Wilmar dans Cosumar. Cette acquisition représente 30,05% du capital de Cosumar, l’opérateur sucrier principal du Maroc.

Les détails de cette acquisition montrent que MAMDA a acquis 5,21% du capital, MCMA 6,14%, CIMR 3%, RCAR 2,92% et le groupe SUCDEN a acquis 10% via ses entités «Sucres et Denrées» et «Sucden Maroc». Les transactions ont été réalisées sur le marché de bloc, avec un prix d’acquisition de 210 dirhams par action. Toutes les conditions suspensives, y compris les autorisations réglementaires requises, ont été satisfaites pour la finalisation de cette transaction.

Cosumar prévoit de céder sa participation dans Durrah au groupe Wilmar

Suite à cette acquisition, Cosumar prend acte de la démission des membres du Conseil d’Administration représentant Wilmar. De nouveaux membres du Conseil d’Administration seront nommés prochainement, et la composition des différents comités du Conseil sera ajustée en conséquence.

Il convient de noter que Cosumar prévoit également de céder sa participation dans la société Durrah au profit du groupe Wilmar, une transaction qui devrait être finalisée au plus tard le 31 janvier 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives. Par ailleurs, la cession de la participation de Cosumar dans la société Wilmaco au groupe Wilmar a été reportée à une date ultérieure. Cette acquisition revêt une importance économique et sociale significative pour le Maroc. Elle vise à préserver la valeur ajoutée à l’échelle nationale, sécuriser la chaîne d’approvisionnement de l’industrie sucrière et renforcer la stratégie de développement de Cosumar au Maroc et à l’international. Des mesures qui contribueront à la protection de la souveraineté alimentaire du Royaume.

L’acquisition stratégique de Wilmar renforce l’indépendance économique du secteur sucrier marocain

Il faut dire que Cosumar joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement en sucre du Maroc, répondant aux besoins de plus de 37 millions de consommateurs marocains et approvisionnant les industries agroalimentaires du pays. En tant qu’agrégateur présent dans cinq régions du Royaume, Cosumar contribue également au développement durable du secteur agricole, en valorisant la production de canne et de betterave à sucre de 80 000 agriculteurs.

La mission première de Cosumar est d’assurer la sécurité alimentaire du pays en garantissant la disponibilité régulière et ininterrompue de sucre sur l’ensemble du territoire marocain, en quantité et en qualité suffisantes. Cette acquisition stratégique de la participation de Wilmar dans Cosumar ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur sucrier marocain. Elle reflète également la volonté de renforcer l’indépendance économique du pays dans un domaine clé de l’industrie agroalimentaire.

L’expertise et les ressources apportées par les investisseurs marocains, ainsi que le savoir-faire du groupe SUCDEN, devraient contribuer à consolider la position de Cosumar sur le marché national et à soutenir sa croissance à l’échelle internationale. L’opération témoigne d’une vision stratégique à long terme visant à assurer la durabilité de l’industrie sucrière marocaine, à renforcer la sécurité alimentaire du pays et à favoriser le développement économique du secteur agricole. Les implications de cette acquisition se feront sentir à différents niveaux, de la chaîne d’approvisionnement à la compétitivité de l’industrie sucrière marocaine sur le marché mondial.