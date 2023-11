Bouznika. Le nouveau parc industriel fin prêt

La nouvelle zone industrielle de Bouznika est bientôt opérationnelle. En effet, avec la fin des travaux constatée par le maître d’ouvrage, le nouveau parc industriel issu d’un partenariat public-privé innovant accueillera incessamment les premiers opérateurs économiques qui y ont accouru pour y sécuriser un emplacement.

Cette zone qui s’inscrit dans le cadre de la composante «Sites pilotes» relevant du programme de coopération «Compact II», financé par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC) et dont la mise en œuvre est confiée à l’Agence MCA-Morocco, est un véritable modèle en termes d’intégration avec des équipements de qualité et, surtout, des prix au m parmi les plus compétitifs de la région de Rabat.

Lire aussi | Boycott des marques pro-israéliennes. Le prix à payer en termes d’emplois et d’investissements

Ayant nécessité une enveloppe de plus de 110 millions de dirhams investis par le partenaire privé (outre les travaux hors site, notamment les différents raccordements, financés directement par le MCC), cette nouvelle zone de 25 hectares vient revitaliser l’activité industrielle entre les deux capitales du royaume (économique et administrative). Elle devrait drainer par exemple des investissements privés industriels de l’ordre de près d’un milliard de dirhams et générer 4.000 emplois directs.

Lire aussi | Alerte. Fortes rafales de vent vendredi dans plusieurs provinces du Royaume

Rappelons que l’initiative Sites Pilotes du MCC compte également deux autres composantes, à la périphérie de Casablanca cette fois-ci, à savoir Had Soualem et Sahel Lakhyayta. Avec une superficie totale de 111 hectares, ces deux zones industrielles viendront combler en partie l’insuffisance de l’offre en immobilier industriel de qualité dans la Région du Grand Casablanca. Leur entrée en service est prévue pour 2024.