Henry Kisinger tire sa révérence !

Il fut parmi les grands noms de la politique qui meublent notre mémoire des années soixante-dix, tout comme ceux de sa génération, le SG de l’ONU Perez Decullar, Gorbatchev, Carter, Mitterand, Sadat, tous passés aujourd’hui dans l’au-delà. Décédé ce jeudi 30 novembre, ce politicien chevronné aura bouclé un siècle de vie et vi la succession de 10 présidents des Etats Unis.

Feu Henry Kissinger était un « réaliste énigmatique » qui a fui l’Allemagne nazie, Kissinger est surtout connu pour avoir mis fin à la guerre américaine au Vietnam et ouvert la Chine, écrit The Guardian. « Il était brillant, ambitieux, et intelligent, controversé et l’un des secrétaire d’Etat les plus influents de l’histoire des Etats Unis. Il a servi Richard Nixon, Gerald Ford et était consulté par les Présidents issus des deux partis [Ndlr Démocrates et Conservateurs]… », le qualifie NBC New dans un reportage.