Le français ETIC monte dans le capital de sa filiale marocaine

Le groupe français European Transport & Insurance Consultants (ETIC) verrouille le contrôle de Pandi Maroc.

Ce groupe spécialisé dans les prestations d’assurance et d’agence pour les armateurs et transporteurs maritimes vient de racheter les 48% du capital de sa filiale marocaine auprès de deux co-fondateurs marocains de celle-ci, à savoir Mohamed Hachami et Taoufik Awad qui font partie des experts reconnus en prestations maritimes au Maroc. Le premier, pour avoir fait partie de l’équipe dirigeante d’IMTC et pour avoir créé avec des partenaires commerciaux deux compagnies maritimes, à savoir Navline et Damighreb. Le deuxième, un ex-dirigeant d’Agma Lahlou Tazi qui est fondateur et gérant d’Axiome Assurances, un courtier indépendant en assurance de taille intermédiaire qui compte 16 ans d’existence.

Rappelons que le groupe ETIC est présent au Maroc depuis 2007. La montée à plus de 90% dans le capital de Pandi Maroc permet à sa maison mère d’avoir les coudées franches en matière d’exécution de sa stratégie de développement qui couvre déjà, à partir de son siège casablancais, plusieurs ports marocains à savoir Casablanca, Nador, Tanger, Jorf Lasfar, Essaouira et Agadir.

Outre le Maroc, le groupe basé à Marseille revendique une forte présence en Afrique notamment en Afrique du nord où il compte des filiales dans tous les pays à l’exception de la Libye, mais également en Afrique australe, Afrique de l’ouest et Afrique centrale.