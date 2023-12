CAN 2023 : Regragui garde l’ossature de l’équipe demi-finaliste au dernier mondial. Voici la liste des 27 [Vidéo]

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a rendu publique, jeudi, la liste des 27 joueurs retenus pour prendre part à la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, prévue du 13 janvier au 11 février prochains en Côte d’Ivoire. Le sélectionneur national se dit plutôt confiant quant au succès de la mission de ses hommes, dont voici la liste :



Annoncée lors d’une conférence de presse organisée au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, cette liste est marquée par la convocation de la majorité des joueurs ayant disputé le dernier Mondial au Qatar en 2022, contre la présence de jeunes joueurs qui défendront les couleurs des Lions de l’Atlas en Côte d’Ivoire, à l’image de Chadi Riyad (Real Betis/Espagne), Amir Richardson (Stade de Reims/France) ou encore Oussama El Azzouzi (Bologne FC/Italie).

Le tournoi aura lieu dans les villes ivoiriennes d’Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro. Les Lions de l’Atlas évolueront dans le groupe F lors de cette CAN, aux côtés de la Tanzanie, la RD Congo et la Zambie. Ils entameront la compétition le 17 janvier face à la Tanzanie, avant de croiser le fer avec la RD Congo (21 janvier), puis la Zambie (24 janvier).

Voici la liste pour la CAN 2024 :

Gardiens de but:

Yassine Bounou (Al Hilal)

Munir El Kajoui (Al Wehda)

El Mehdi Benabid (AS FAR)

Défenseurs:

Achraf Hakimi (PSG)

Noussair Mazraoui (Bayern Munich)

Yahya Attiat Allah (Wydad)

Nayef Aguerd (West Ham)

Romain Saïss (Al Shabab)

Yunis Abdelhamid (Stade de Reims)

Chadi Riad (Betis Séville)

Abdelkabir Abqar (Deportivo Alavés)

Mohamed Chibi (Pyramids FC)

Milieux de terrain:

Amir Richardson (Stade de Reims)

Sofyan Amrabat (Manchester United)

Oussama El Azzouzi (FC Bologne)

Selim Amallah (Valence)

Ismail Saibari (PSV Eindhoven)

Azzedine Ounahi (Olympique de Marseille)

Bilal El Khannouss (KRC Genk)

Amine Harit (Olympique de Marseille)

Attaquants:

Hakim Ziyech (Galatasaray)

Amine Adli (Bayer Leverkusen)

Ayoub El Kaabi (Olympiakos)

Youssef En-Nesyri (Séville)

Tarik Tissoudali (KAA La Gantoise)

Abde Ezzalzouli (Betis Séville)

Sofiane Boufal (Al Rayyan)