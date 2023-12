Maroc. Nicolas Sarkozy invité par le Conseil du Développement et de la Solidarité

Le Conseil du Développement et de la Solidarité (CDS) recevra, le mercredi 13 décembre, l’ancien Président de la République française Nicolas Sarkozy (2007-2012) pour un échange autour de son dernier livre « Le Temps des Combats », paru aux éditions Fayard.

Cette présentation du dernier ouvrage du Président Nicolas Sarkozy sera l’occasion pour lui de livrer son diagnostic de l’état du monde et de ses différents grands enjeux géo-stratégiques, et d’évoquer avec les membres du CDS sa relation avec le Royaume du Maroc et ses réflexions autour de la relation Europe-Afrique.

Cette rencontre, qui sera organisée à l’hôtel Tour Hassan de Rabat, connaitra la présence d’acteurs du secteur public, d’opérateurs économiques privés, d’universitaires et de jeunes étudiants.

Le CDS est un think tank issu de la société civile présidé par Mohamed Benamour, et qui compte parmi ses membres, d’éminentes personnalités issues du monde de l’entreprise, du secteur public et privé, ainsi que de la culture, de l’art, de l’université, de l’Economie, des finances…