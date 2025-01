Maroc : Le nombre de touristes chinois a presque doublé en 2024

Après une chute lors des années covid, le Maroc a connu une hausse remarquable de 78 % du nombre de touristes chinois, en 2024, confirmant l’attrait croissant du Royaume auprès de ce marché dynamique. Cette performance résulte de campagnes ciblées mettant en avant le patrimoine marocain et l’assouplissement des conditions d’accès.

Le premier essor des flux de touristes chinois vers le Maroc avait été déclenché par la suppression des visas pour les voyageurs chinois en 2016. Depuis, le Maroc est devenu l’une des destinations privilégiées pour ce marché, auparavant peu exploité. Des villes comme Marrakech, Fès et Chefchaouen attirent une clientèle séduite par l’exotisme et l’authenticité.

Les infrastructures touristiques s’adaptent également, avec des hôtels et agences formés pour répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle : services en mandarin, menus adaptés et intégration des plateformes numériques chinoises. Ces efforts garantissent une expérience sur mesure, contribuant à la satisfaction des voyageurs.

Le développement des liaisons aériennes entre la Chine et le Maroc constitue un autre pilier de cette stratégie. De nouvelles connexions directes prévues pour 2024, opérées par Royal Air Maroc et d’autres compagnies, visent à faciliter les déplacements et à accroître la capacité d’accueil. Ces initiatives s’inscrivent dans un objectif ambitieux : attirer 500 000 touristes chinois d’ici 2030, contre 106 000 en 2024, consolidant ainsi le Maroc comme une destination phare en Afrique.

