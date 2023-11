MEDays 2023. Une 15ème édition couronnée de succès

Le Forum MEDays 2023 clôture sa 15ème édition avec un bilan positif, mettant en avant les échanges fructueux et les collaborations pour relever les défis mondiaux.

La 15ème édition des MEDays, le Forum international organisé par l’Institut Amadeus, ferme ses portes le samedi 18 novembre 2023 après 4 jours riches d’échanges, avec un bilan positif, marqué par des échanges fructueux et des discussions constructives sur les enjeux mondiaux. Cet événement de renommée internationale a réuni des personnalités de premier plan, des experts et des décideurs venus des quatre coins du globe pour débattre des défis économiques, politiques et sociaux auxquels le monde est confronté. Au cours des MEDays 2023, un large éventail de sujets a été abordé, allant de la géostratégie à la transition énergétique, en passant par l’innovation technologique, le développement durable et les questions de gouvernance. Les participants ont pu partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs meilleures pratiques, favorisant ainsi les collaborations et les partenariats pour un avenir meilleur.

L’Appel de Tanger également au centre des discussions

L’Appel de Tanger, initié lors de la précédente édition des MEDays, a également été au centre des discussions. Il a été réaffirmé lors de cette édition, dans le but de promouvoir l’expulsion de la « rasd » des rangs de l’Union Africaine et de rétablir l’impartialité et la crédibilité de l’organisation panafricaine sur la question du Sahara marocain. Cette initiative vise à rétablir l’impartialité et la crédibilité de l’organisation panafricaine sur la question du Sahara marocain. Dans son discours d’ouverture, Brahim Fassi Fihri, président de l’Institut Amadeus, a souligné que cet appel s’inscrit dans une dynamique continentale et internationale favorable, basée sur le réalisme et le pragmatisme.

En outre, le Forum MEDays a offert une plateforme d’échange unique pour aborder les défis et les opportunités du continent africain. Des sessions spéciales ont été consacrées aux perspectives économiques de l’Afrique, à la jeunesse, à l’éducation, à la santé et à la promotion de l’entrepreneuriat. L’importance de l’autonomisation des femmes et de l’inclusion sociale a également été soulignée.

Enfin, les MEDays 2023 ont permis de renforcer les liens entre les pays du Nord et du Sud, en mettant en avant l’importance de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux. Les participants ont reconnu que les solutions aux problèmes complexes de notre époque nécessitent une approche multilatérale et une volonté commune de travailler ensemble.

Solidarité avec le peuple palestinien

L’événement a ouvert ses portes accueillant des personnalités nationales et internationales de premier plan. Le thème central de cette année est la consolidation de la souveraineté, de l’indépendance et du leadership des pays du Sud, en mettant particulièrement l’accent sur le continent africain.

Brahim Fassi Fihri, a souligné l’objectif de rassembler une diversité de voix, d’idées et d’expériences à Tanger, en terres africaines. Plus de 200 intervenants et plus de 5000 participants venus des quatre coins du globe ont participé à cet événement de renommée internationale.

Par ailleurs, Fihri a exprimé la solidarité du Forum MEDays avec le peuple palestinien face à l’agression israélienne à Gaza. Il souligne la complexité des relations internationales et l’importance d’une diplomatie proactive, équilibrée et responsable. Le Forum MEDays soutient la cause palestinienne et appuie les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en faveur de la paix, de la justice et de la dignité du peuple palestinien.

99 pays présents

La participation internationale a été un aspect clé de cette édition des MEDays, avec la présence de représentants de 99 pays, dont des nations d’Afrique, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Amérique et d’Asie. Cela témoigne de l’importance croissante de cet événement en tant que plateforme de dialogue Nord-Sud, favorisant la coopération et les échanges entre les différentes régions du monde.

Il faut dire que les MEDays jouent un rôle essentiel en tant que principale conférence internationale non gouvernementale organisée au Maroc. Ouvert au grand public et notamment aux jeunes, cet événement vise à mettre en avant les enjeux multidimensionnels de la géostratégie, de la politique, de l’économie et des sciences sociales. Il offre une occasion unique de réfléchir aux défis actuels et futurs auxquels le monde est confronté et de trouver des solutions innovantes et durables.