Meknès. Bensaïd effectue une visite de terrain pour s’enquérir des projets culturels

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed El Mehdi Bensaïd, a effectué une visite de terrain, samedi 11 mars, à la ville de Meknès afin de s’enquérir de l’état d’avancement des projets culturels.

Bensaïd s’est rendu au conservatoire de Dar al-Bashawat et au site archéologique « Hri Suwani », qui remonte à l’époque du sultan Moulay Ismail et fait l’objet de travaux de restauration pour son entretien. Le ministre s’est ensuite rendu au Centre de Protection de l’Enfance pour s’informer des conditions de séjour des mineurs et s’assurer de la qualité des services qui leur sont offerts, avant de se diriger vers le club féminin « Weslan », qui offre d’importants services sociaux et de formation aux femmes et jeunes filles.