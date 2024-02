Météo: les prévisions du vendredi 23 février

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 23 février 2024:

-Temps relativement froid avec de la gelée locale, la matinée et la nuit, sur le Haut Atlas.

-Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines centre et sur le nord des provinces du sud, la matinée.

-Pluies et averses éparses sur le Nord-Ouest, le Rif, la Rive méditerranéenne, les Plateaux de phosphates et d’Oulmès, les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, et les Plaines au nord de Safi.

-Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Centre et le nord des Provinces du Sud.

-Quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas et probablement le Rif.

-Chasse-poussières ou chasse-sables sur les provinces du Sud et l’Oriental.

-Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas, le Centre et le Sud.

-Températures minimales de l’ordre de 00/08°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 11/17°C sur les plaines atlantiques nord, les régions Centre, le Souss, la rive méditerranéenne, l’extrême sud-est et les provinces du Sud et de 07/11°C partout ailleurs.

– Températures journalières en baisse sensible.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, au Sud de Tan-Tan et au nord de Tan-Tan, devenant forte à très forte l’après-midi et peu agitée à agitée sur le Détroit.