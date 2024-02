Octroi de crédit. Ceux pour qui ça a été la croix et la bannière 

Selon les informations fournies par Bank Al-Maghrib (BAM), les critères d’octroi de crédit ont évolué différemment pour les différentes tailles d’entreprises au cours du troisième trimestre 2023. Détails.

L’enquête de Bank Al-Maghrib (BAM) sur les conditions d’octroi de crédit au titre du 3ème trimestre 2023, révèle que les critères d’octroi ont été durcis pour les crédits de trésorerie des TPME, tandis qu’ils sont restés inchangés pour les prêts à l’équipement et à la promotion immobilière, quel que soit la taille de l’entreprise. La demande de crédit a augmenté pour tous les types d’entreprises, mais de manière plus prononcée pour les grandes entreprises par rapport aux TPME.

Pour les crédits de trésorerie, les critères auraient été durcis pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), tandis qu’ils seraient restés inchangés pour les grandes entreprises (GE). Cela signifie que les TPME ont probablement dû faire face à des conditions plus strictes pour accéder aux crédits de trésorerie, ce qui peut rendre plus difficile pour elles de répondre à leurs besoins de financement à court terme.

Conditions d’accès stables pour les prêts à l’équipement et à la promotion immobilière

En ce qui concerne les prêts à l’équipement et à la promotion immobilière, les critères d’octroi seraient restés inchangés pour toutes les tailles d’entreprises, qu’il s’agisse de TPME ou de grandes entreprises. Cela indique que les conditions d’accès au financement pour ces types de crédits sont restées stables au cours de la période considérée.

La demande de crédit a augmenté

Il est également intéressant de noter que la demande de crédit a augmenté pour tous les types d’objets de crédit, mais avec une croissance plus marquée pour les grandes entreprises et un repli pour les TPME. Cela pourrait être dû à divers facteurs, tels que les besoins d’investissement plus importants des grandes entreprises ou les difficultés financières rencontrées par certaines TPME.

BAM fait également savoir qu’au 4ème trimestre 2023, les taux appliqués aux nouveaux crédits ont progressé à 5,42%. Par taille d’entreprise, ils se sont établis à 5,25% pour les GE et à 5,7% pour les TPME.

Crédit bancaire : l’encours augmente de 5,2% en 2023

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.114,5 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en hausse annuelle de 5,2%, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Cet encours se répartit sur les agents non financiers avec 934,2 MMDH et les agents financiers (180,2 MMDH), précise BAM dans son récent tableau de bord « Crédits-Dépôts bancaires ». La hausse annuelle de 0,1% du crédit aux entreprises non financières (ENF) privées recouvre une progression de 6,9% des prêts à l’équipement et un repli de 8,6% des facilités de trésorerie, fait savoir la même source. BAM indique aussi que son enquête de conjoncture révèle que l’accès au financement bancaire, au 4ème trimestre 2023, a été jugé « normal » par 78% des industriels et « difficile » par 22%. Par ailleurs, le coût du crédit aurait été en stagnation selon 66% des entreprises et en hausse pour 28% d’entre elles.