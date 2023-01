Prévisions météorologiques pour ce vendredi 06 janvier 2023

– Temps assez froid avec gelée locale sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental et le Sud-Est,

– Nuages bas et formations brumeuses sur la Méditerranée, le Nord de l’Oriental et les plaines Nord,

– Chasse-poussières locales sur le Sud du pays,

– Températures minimales de l’ordre de -03/04°C sur les reliefs, les versants Sud-Est et l’Oriental, 04/08°C sur le Saiss, Loukkos, la Méditerranée, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, l’extrême Sud-Est, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, 11/17°C sur le Sud du pays et de 08/13°C sur le reste du Royaume,

– Températures du jour en légère hausse sur l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental et en baisse ailleurs,

– Mer belle à peu agitée, peu agitée à agitée sur le Detroit et le long des côtes atlantiques.

Températures prévues pour aujourd’hui :