Sahara marocain. Voici ce qu’en dit l’ambassadeur de France au Maroc

Christophe Lecourtier, l’ambassadeur de France au Maroc, qui animait une conférence-débat sur les relations franco-marocaines à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Ain Chock, a affirmé à cette occasion qu’il serait «illusoire et irrespectueux» de considérer que l’on pourra construire un avenir ensemble sans clarifier la position de la France sur la question du Sahara marocain.

«Il serait totalement illusoire, irrespectueux et stupide de considérer qu’on va construire ce que j’espère qu’on arrivera à construire, brique après brique, pour le bonheur de nos deux nations et quelques autres voisins, sans clarifier ce sujet, que tout le monde à Paris connait et reconnait le caractère essentiel pour le Royaume, hier, aujourd’hui et demain», a précisé M. Lecourtier, en réponse à une question sur la position de la France sur le sujet.

Lire aussi | Boycott UE : le haro de la Comader

Et le diplomate de poursuivre : «comment voulez-vous qu’on puisse prétendre avoir ces ambitions sans prendre en compte les préoccupations majeures du Royaume sur la question». «La France a conscience de l’importance de ce sujet pour le Maroc. Elle a conscience de l’évolution du Monde», a-t-il renchéri, ajoutant que «dans le dialogue que nous avons avec le Maroc, cette question, comme elle l’a été depuis 2007, sera évoquée dans la logique de poursuivre l’intimité et le partenariat dans les années et les décennies à venir».

Rappelons que cette conférence a été organisée par la Fondation Links, présidée par Mohamed Berrada, ancien ministre et ambassadeur du Maroc en France.