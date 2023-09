Séisme au Maroc : les espoirs s’amenuisent, le roi au chevet de blessés

Lire aussi | Séisme au Maroc : Si davantage de constructions parasismiques existaient, les dégâts auraient été moindres

Le tremblement de terre a eu lieu au sud-ouest de Marrakech faisant 2 901 décès et 5 530 blessés, selon les derniers chiffres officiels. La Croix-Rouge a lancé un appel de fonds d’environ 100 millions d’euros pour soutenir les opérations de secours.

Ce mardi, en début d’après-midi, SM le roi Mohammed VI s’est rendu au centre hospitalier universitaire de Marrakech, a fait un don de sang et a visité les victimes du séisme. Les secouristes, locaux et étrangers, s’efforcent de trouver d’éventuels survivants et de fournir un abri aux familles qui ont perdu leurs maisons.

Cependant, dans certaines zones isolées, les habitants se sentent abandonnés. Ils craignent les conditions météorologiques difficiles à venir et appellent à être relogés rapidement. Des équipes de secouristes étrangers, comme la United Kingdom International Search and Rescue Team, sont arrivées pour assister les équipes de sauvetage locales.

Les survivants attendent de l’aide alimentaire distribuée par des bénévoles dans certaines localités. L’Unicef est mobilisé pour soutenir la réponse immédiate sur le terrain, car environ 100 000 enfants ont été touchés par le séisme au Maroc.

Le gouvernement marocain a promis des indemnités aux citoyens qui ont perdu leur logement, mais les villages les plus proches de l’épicentre du séisme restent inaccessibles en raison d’éboulements. L’armée marocaine a établi des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones isolées. Ce séisme, d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter, selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, est le plus puissant jamais enregistré au Maroc et le plus meurtrier depuis celui d’Agadir en 1960.