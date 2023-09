Maroc-Burkina Faso : les Lions de l’Atlas dressent les Etalons (1-0)

L’équipe nationale marocaine de football a remporté un match amical contre le Burkina Faso, avec un score final de 1-0, lors de la rencontre qui s’est déroulée mardi soir au Stade Bollaert Delelis à Lens, en France.

Dès le début du match, les Lions de l’Atlas ont pris le contrôle du jeu en adoptant une approche offensive axée sur des passes courtes et rapides, exerçant ainsi une pression constante sur le milieu de terrain et la défense du Burkina Faso. Malgré une série d’attaques infructueuses contrecarrées par la solide défense burkinabè, les joueurs de l’entraîneur Walid Regragui ont finalement trouvé la faille à la 36ème minute grâce à un superbe jeu en une touche entre Azeddine Ounahi et Amine Adli, qui a permis au sociétaire de l’OM d’ouvrir le score pour l’équipe nationale.