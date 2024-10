Terraa étoffe son réseau de distribution dans le Grand Casablanca

Terraa, la start-up marocaine spécialisée dans la distribution alimentaire, annonce la poursuite de son expansion avec l’ouverture de 18 magasins à Casablanca, Dar Bouazza, Bouskoura et Nouaceur.

«Ce développement rapide vient renforcer la présence de Terraa dans le paysage marocain, confirmant son ambition de rapprocher les agriculteurs des consommateurs tout en offrant des produits frais à des prix réduits dans une expérience d’achat unique», indique la startup dans un communiqué.

Depuis son lancement, Terraa œuvre à développer son concept novateur, «en proposant une transparence totale sur les prix et en misant sur la proximité avec les clients», ajoute la même source, considérant que «les clients apprécient particulièrement la qualité des produits et les économies réalisées».

Grâce à «son modèle de distribution innovant», Terraa rappelle avoir remporté «le prix de la meilleure start-up africaine» à la compétition organisée par AfricArena à Vivatech. Cette victoire lui a ouvert la voie de la participation au Grand Summit à Cape Town, le plus grand événement tech en Afrique du Sud.

Terraa a réussi à conclure des partenariats avec de principaux acteurs du secteur agricole marocain, ce qui lui a permis «d’offrir des fruits et légumes de premier choix, tout en maintenant des prix abordables pour ses clients».

En parallèle à son expansion, Terraa continue d’attirer des investisseurs, tant marocains qu’étrangers. Domseeds, le corporate venture capital d’un grand groupe agricole au Maroc, a récemment pris une participation dans l’entreprise.

Pour rappel, Terraa a déjà levé plus de 2 millions de dollars auprès d’investisseurs internationaux, dont des Européens comme Foodlabs (Allemagne) et Kima Ventures (France), ainsi que des Américains tels que Musha Ventures et DFS Lab.

L’entreprise ambitionne de poursuivre sa croissance tout en renforçant ses partenariats stratégiques afin de s’imposer comme un acteur incontournable du marché de la distribution alimentaire en Afrique du Nord.