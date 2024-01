Tunnel sous la Méditerranée. Les amateurs de football prendront-ils le train ?

Le tunnel sous le détroit de Gibraltar est souvent érigé en alpha et oméga de l’avenir politique et économique des relations entre l’Europe et l’Afrique via le Maroc. Même si mesurer la réalité de ce projet pharaonique est un exercice complexe et sujet à caution, les choses s’accélèrent avec l’entrée en lice de l’Union Européenne.

Les projections portant sur le fameux tunnel entre le Maroc et l’Espagne reposaient jusqu’à présent sur un espoir : celui de rendre ce passage entre l’Europe et l’Afrique tellement indispensable que l’Union Européenne s’en empare. Cet espoir a longtemps été un vœu pieu avant que les Européens ne se rendent compte que le Maroc n’a pas attendu le feu vert de Bruxelles pour s’installer durablement en Afrique et désormais, le vent d’euphorie qui caractérise les promesses d’investissement européennes dans le royaume touchent également le projet de tunnel qui vient de recevoir un acompte de 2,3 Millions d’Euros déboursés à la Société espagnole d’études pour les communications fixes à travers le détroit de Gibraltar (Secegsa), à travers le Plan de Relance, de Transformation et de Résilience.

Comme le souligne la presse espagnole dont « El Debate » : cette enveloppe s’ajoute à celle incluse par le gouvernement espagnol dans les derniers budgets généraux de l’État de la dernière législature, dont l’allocation était de 750 000 euros à la charge du ministère des Transports, alors présidé par Raquel Sánchez. Ces investissements serviront à étudier la construction éventuelle de ce tunnel qui relierait l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord. D’ici la fin 2023, la Secegsa qui a également signé des accords avec son homologue marocaine SNED (Société Nationale d’Études du Détroit de Gibraltar), société créée dans le même objectif que l’espagnole espère mener à terme ses études de faisabilité après avoir reçu 1,5 million supplémentaire du Trésor, comme indiqué dans les budgets généraux de l’État.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques du tunnel, il aurait une longueur totale de 42 kilomètres, dont 27,8 kilomètres seront sous l’eau et le reste passerait par un tunnel souterrain, avec une profondeur maximale de 300 mètres et une pente maximale de 3%. Chaque tunnel à voie unique aurait un diamètre intérieur de 7,9 mètres. La connexion serait établie entre Punta Paloma, à Tarifa (Cadix), et Punta Malabata, dans la baie de Tanger. Mustapha Mchiche Alami, qui fait partie des spécialistes qui avaient participé aux premiers prémices du projet que ce soit au cours du Colloque international sur la faisabilité d’une communication fixe à travers le détroit de Gibraltar qui s’était tenu à Madrid du 9 au 13 novembre 1982 ou encore à la 5ème Conférence des bassins de la Méditerranée et de la mer Noire, organisée par le Conseil de l’Europe et qui s’était tenue les 25-27 février 1999 à Marmaris (Turquie), s’enthousiasme toujours pour un projet qui ne peut être que bénéfique pour les deux rives de la Méditerranée. L’Ingénieur et Economiste qui cite la ferme volonté royale de relier l’Afrique à l’Europe est fermement convaincu que le tunnel sous le détroit de Gibraltar, est devenu non seulement une passerelle incontournable entre les deux continents, mais toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour qu’il soit mené à terme.

On peut d’ailleurs citer comme exemple la dernière déclaration des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad qui ont exprimé, le 23 décembre 2023 à Marrakech, l’adhésion de leurs pays à l’initiative internationale du Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, qui offre de grandes opportunités pour la transformation économique de l’ensemble de la région. Pour que cette coopération soit effective, les ministres des Affaires étrangères ont ainsi convenu de créer une Task Force nationale, dans chaque pays, pour préparer et proposer les modalités d’opérationnalisation de cette Initiative.

Toujours selon les médias ibériques, bien plus que les Marocains, les Espagnols semblent déterminés à la construction de la liaison ferroviaire Maroc-Espagne avant la Coupe du Monde 2030. Selon le portail espagnol spécialisé Railtech, « l’achèvement du projet devrait prendre jusqu’à cinq ans. Si cette estimation est correcte, la construction devrait déjà commencer d’ici un an et demi si le tunnel doit être terminé avant le début de la Coupe du monde ».