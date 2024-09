UFC Gym Morocco accueille les combats de sélection de la Bulgarian Top Team

Le 1er septembre 2024, UFC Gym Morocco a été le théâtre des combats de sélection de la Bulgarian Top Team, une institution réputée dans le monde des arts martiaux. Cet événement marquant, qui s’est achevé par un combat final, a vu le vainqueur signer un contrat professionnel, lui ouvrant ainsi les portes des prestigieuses organisations telles que PFL et UFC Work.

Jonathan Harroch, PDG du groupe Nation Sportive, qui gère UFC Gym Morocco, a exprimé sa satisfaction quant à l’organisation de cet événement d’envergure internationale sur le sol marocain. « Cet événement marque un tournant décisif dans la création et la naissance de champions nationaux au Maroc. Nous sommes déterminés à offrir aux talents locaux une plateforme pour se révéler sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

Le groupe Nation Sportive, qui possède également les marques City Club et Unique Fitness Clubs, constitue le plus grand réseau de clubs de sport au Maroc. Cette infrastructure, dotée d’équipements de pointe et d’un coaching de qualité, se positionne comme un incubateur idéal pour les futurs champions marocains. « Nos clubs sont conçus pour soutenir les athlètes en herbe, leur offrant accès à des entraînements de haut niveau. Nous croyons fermement que cet événement inspirera la prochaine génération de combattants marocains », a ajouté M. Harroch.

Cet événement souligne non seulement le dynamisme croissant du secteur sportif au Maroc, mais aussi l’importance de la collaboration avec des équipes et des organisations de renommée internationale pour le développement des talents locaux.