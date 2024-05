UFC Gym débarque au Maroc

Le secteur du fitness et du sport au Maroc est sur le point de connaître une nouvelle évolution avec l’arrivée d’UFC Gym, en collaboration avec le groupe marocain Nation Sportive.

Ce partenariat prévoit l’ouverture du premier et plus grand club UFC Gym d’Afrique et de la zone MENA, s’étendant sur plus de 8000 mètres carrés.

Après deux ans de négociations, Jonathan Harroch, PDG de Nation Sportive, a obtenu l’exclusivité du développement de la franchise UFC Gym en Afrique. Cette initiative vise à enrichir l’offre sportive au Maroc et à s’aligner avec la Vision Royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour promouvoir le sport auprès de la jeunesse marocaine.

Selon Jonathan Harroch, « L’arrivée d’UFC Gym au Maroc marque une nouvelle ère pour le secteur sportif et pour la jeunesse marocaine. Chez Nation Sportive, nous avons toujours eu pour mission de servir de pont entre la jeunesse marocaine et le secteur du sport et du fitness. »

UFC Gym Morocco, avec ses 8000 mètres carrés, sera le plus grand club de ce type en Afrique. Il intégrera des espaces UFC Corner au sein des autres clubs du groupe. Les installations comprendront des studios de fitness, des zones d’entraînement fonctionnel, et des terrains de combat et de bien-être.

Cette ouverture sera accompagnée de la venue d’experts d’UFC Gym USA, qui formeront la nouvelle équipe UFC Gym Maroc. Une centaine de jeunes Marocains bénéficieront d’une formation certifiante dispensée par le personnel d’UFC Gym USA.

Engagement envers la jeunesse

Le groupe Nation Sportive, conscient du pouvoir d’achat des jeunes Marocains, souhaite offrir un accès abordable à ces installations et programmes. Une association UFC Gym Fight sera créée pour donner aux jeunes la possibilité de devenir des champions.

Jonathan Harroch souligne l’importance de l’engagement du groupe envers ses clients : « C’est en restant fidèles à nos valeurs et en mettant nos clients au cœur de nos préoccupations que nous avons pu bâtir cette success story. »

Ce partenariat entre UFC Gym et Nation Sportive promet de transformer le secteur du fitness au Maroc. Avec la carte UFC Gym, les Marocains pourront accéder à des installations modernes, à des cours de qualité dispensés par des professionnels, et à une communauté de sportifs.

Nation Sportive, un acteur important du sport au Maroc, voit dans cette alliance une nouvelle étape pour renforcer son engagement envers le bien-être de la communauté marocaine.

En conclusion, l’arrivée d’UFC Gym au Maroc, en collaboration avec Nation Sportive, représente une évolution significative pour le secteur du fitness dans le pays. Reste à voir comment cette initiative sera accueillie par les passionnés de sport marocains et quel impact elle aura sur le paysage sportif local.