FMI: Kristalina Georgieva reconduite pour un second mandat

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a reconduit, vendredi, Kristalina Georgieva pour un nouveau mandat de cinq ans au poste de directrice générale de l’institution financière internationale.

Georgieva est à la tête du FMI depuis le 1er octobre 2019, après avoir succédé à Christine Lagarde.

« Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international a désigné aujourd’hui Kristalina Georgieva au poste de directrice générale du FMI pour un deuxième mandat de cinq ans à compter du 1er octobre 2024 », a indiqué l’institution de Bretton Woods dans un communiqué, ajoutant que la décision a été prise « par consensus ».

« Je suis profondément reconnaissante de la confiance et du soutien du Conseil d’administration du Fonds, qui représente nos 190 membres, et c’est un honneur de continuer à diriger le FMI en tant que Directrice générale pour un deuxième mandat de cinq ans », a affirmé Mme Georgieva dans ce communiqué.

Auparavant, la Bulgare de 70 ans a occupé le poste de vice-présidente de la Banque mondiale. Elle a aussi travaillé à partir de 2010 à la Commission européenne, d’abord en tant que commissaire chargée de la coopération internationale, de l’aide humanitaire et de la réponse aux crises, puis comme vice-présidente chargée du budget et des ressources humaines.

Georgieva est titulaire d’un doctorat en sciences économiques et d’une maîtrise en économie politique et sociologie de l’Université d’économie nationale et mondiale, en Bulgarie, où elle a également enseigné de 1977 à 1991.