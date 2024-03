« Un grand toit en forme de tente »: on en sait plus sur l’architecture du Grand stade de Casablanca

Le stade s’inspirera notamment du Moussem, de la tente et du jardin, ainsi que de la topographie et des paysages du Maroc, affirme Tariq Oualalou, architecte en chef du projet.

Un consortium dirigé par les architectes Oualalou + Choi et Populous a remporté le contrat pour concevoir le futur stade Grand Stade de Casablanca au Maroc, avec une capacité prévue de 115 000 places, ce qui en ferait le plus grand stade de football au monde. La sélection par l’Agence nationale des équipements publics (ANEP) du pays fait suite à la clôture d’un concours international de design architectural, auquel ont participé des cabinets renommés tels que Herzog & De Meuron, Zaha Hadid Architects, Foster + Partners, Cruz y Ortiz, GMP Architects et HPP Architects.

Le stade sera entièrement conforme aux normes de la FIFA, ce qui lui permettra d’accueillir des matchs lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, suite à la désignation du Maroc en tant que co-hôte du tournoi aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Il servira également de stade principal du Raja et du Wydad, indique un communiqué publié sur le site de Populous. « La préparation des travaux de terrassement est en cours sur un site de 100 hectares dans la ville d’El Mansouria, dans la province de Benslimane, à 38 km au nord de Casablanca, après l’approbation du financement public en octobre 2023 », ajoute la même source, qui précise que « le projet lauréat d’Oualalou + Choi et Populous s’inspire de la traditionnelle réunion sociale marocaine connue sous le nom de « moussem », avec une structure de stade sous un grand toit en forme de tente qui émerge comme une intervention spectaculaire dans le paysage boisé ».

Les sociétés d’ingénierie Maffeis Engineering, ME Engineering, Rider Levett Bucknall, Momentum et SEPSI complètent l’équipe de conception. « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés pour ce projet prestigieux, avec nos partenaires Oualalou + Choi. Le Grand Stade de Casablanca est un lieu emblématique pour les citoyens de Casablanca et du Maroc qui deviendra l’un des grands stades du monde », a commenté Christopher Lee, directeur général de Populous pour la région EMEA. Tarik Oualalou, architecte principal et associé fondateur chez Oualalou + Choi et architecte en chef du projet, a pour sa part indiqué que « le Grand Stade de Casablanca est profondément enraciné dans la culture marocaine, avec ses traditions et ses expressions contemporaines. Il puise dans des figures anciennes et primordiales : le Moussem, la tente et le jardin, ainsi que la topographie et les paysages du Maroc. C’est un espace généreux, ouvert sur le monde et respectueux de la nature qu’il protège. Le Grand Stade de Casablanca incarne la grande tradition de l’hospitalité marocaine. »

François Clément, associé principal, président de Populous France et architecte en chef du projet, ajoute quant à lui que « le Grand Stade de Casablanca est un pilier de la vision du Roi Mohammed VI pour développer l’infrastructure footballistique du Maroc. Le stade sera conforme aux normes de la FIFA, ce qui lui permettra d’accueillir les principaux matchs des compétitions internationales les plus prestigieuses, dont la Coupe du Monde 2030. Le rythme des travaux de construction prévus à Benslimane démontre l’engagement de toutes les parties impliquées à livrer ce projet incroyable dans les délais et le budget impartis. Il sera un immense atout pour le pays, élevant le Maroc au plus haut niveau mondial du développement des infrastructures sportives. »