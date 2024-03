Grand Stade de Casablanca : un consortium marocain remporte le concours architectural

Parmi un total de douze candidats ayant manifesté leur intérêt pour concevoir l’architecture et réaliser les études techniques relatives au futur Grand Stade de Casablanca, le choix a été porté sur le consortium mené par le cabinet de Tarik Oualalou.

Le projet de construction du futur Grand Stade de Casablanca franchit un autre cap, suite à la désignation du lauréat de son concours architectural. Parmi une douzaine de candidats, dont sept ont été retenus à l’issue de l’examen des dossiers administratifs et techniques, le choix a été porté sur le groupement mené par le cabinet de l’architecte marocain Tarik Oualalou (Oualalou+Choi), et composé de l’agence britannique Populous Ltd, qui compte à son actif plusieurs projets de stades de renommée mondiale, ainsi que le cabinet d’ingénierie ME Engineers Ltd, leader mondial de la conception et de l’éclairage sportif.

Le consortium de Tarik Oualalou a remporté le marché en proposant un taux d’honoraires de 5,70%, soit un montant estimé des prestations de l’ordre de 199 millions de dirhams, apprend-t-on dans la presse locale.

Un budget de réalisation de 5 milliards de dirhams

Le budget prévisionnel maximal prévu pour la réalisation du Grand Stade de Casablanca se monte à 5 milliards de dirhams, et la convention pour sa réalisation a été signée le 20 octobre 2023.

Le site choisi pour cette future grande infrastructure sportive se situe dans la province de Benslimane, dans la Commune de Mansouria, à 38 km au nord de Casablanca, et à 18 km à l’est de Mohammedia, à proximité de l’aéroport de Benslimane. La zone est desservie par la route régionale R 313, reliant les villes de Mohammedia et de Benslimane, et limitée par une piste du côté est, longeant une ligne électrique. Pour rappel, ce « Grand Stade Africain » projette d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. Il deviendrait ainsi le plus grand stade d’Afrique et le deuxième plus grand du monde après le stade du Premier-Mai à Pyongyong (Corée du Nord).