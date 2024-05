A San Francisco, Ghita Mezzour tient une réunion de travail avec le fonds d’investissement international Mubadala

La ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a tenu une réunion de travail mardi à San Francisco, cœur de l’innovation technologique aux Etats-Unis, avec le fonds d’investissement international “Mubadala”.

La réunion a été tenue avec Rafic Makki, chef du département technologique de l’unité d’investissement dans les start-up, et l’équipe de travail de l’entreprise.

L’accent a été mis à cette occasion sur les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la société d’investissement Mubadala dans le domaine des entreprises émergentes, qui permettra de développer cet écosystème dynamique.

Mme Mazour a mis en avant les compétences distinguées du Royaume ainsi que ses jeunes talents qui excellent dans les domaines de l’innovation, de la numérisation et de l’entrepreneuriat.

(1)عقدتُ، يومه الثلاثاء 7 ماي 2024، بمدينة سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية، لقاء عمل مع شركة الاستثمار العالمية مبادلة، ممثلة في الدكتور رفيق مكي، رئيس قسم التكنولوجيا بوحدة الاستثمار في الشركات الناشئة وفريق عمل الشركة.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’un voyage de travail entrepris par la ministre à San Francisco, grande métropole de l’ouest américain qui abrite la Silicon Valley, avec au programme une série de rencontres avec les dirigeants d’entreprises internationales actives dans l’investissement dans les start up, les technologies de l’information et l’intelligence artificielle. Le but de cette mission est de promouvoir les atouts et les perspectives prometteuses offertes par le Maroc en tant que hub stratégique pour l’investissement en Afrique.

Mubadala est un fonds souverain émirati dont les actifs s’élèvent à 276 milliards de dollars avec des investissements répartis dans plus de 50 pays à travers le monde.