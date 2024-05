Casablanca : Bientôt des bus à impériale dans la métropole

Une convention de partenariat pour la réalisation d’un projet de quatre bus touristiques sera soumise à l’approbation du Conseil de la ville de Casablanca.

Les termes de cette convention portent sur le financement et la conduite des investissements relatifs à l’acquisition de quatre bus touristiques, de leurs installations et de leurs équipements, au profit de l’Établissement de coopération intercommunale « Al Baida ».

Lire aussi | L’espagnol Hotusa ouvrira trois hôtels à Casablanca

Ce projet nécessitera un budget de 25 millions de dirhams, qui sera assuré par le ministère du tourisme (10 millions de dirhams), la région Casablanca-Settat (10 millions de dirhams) et la commune de Casablanca (5 millions de dirhams).

La société de développement local Casa Transport se chargera de reverser ce budget à la société Alsa Al Baida, délégataire du réseau de bus à Casablanca, laquelle assurera la conclusion des marchés relatifs à ce projet et leur suivi jusqu’à leur réception, sa gestion administrative et financière, le paiement des prestations des contractants, la préparation des documents et autorisations nécessaires à sa réalisation ainsi que sa comptabilité.

Lire aussi | Les architectes toujours en colère contre la mairie de Casablanca

Pour rappel, en vertu de cette convention, la commune de Casablanca et l’Établissement de coopération intercommunale « Al Baida » travailleront conjointement avec la société « FC Com » pour aménager des abribus sur les itinéraires empruntés par ces véhicules.