Le Roi Salmane approuve un partenariat maroco-saoudien dans le secteur minier

Le Conseil des ministres saoudien, réuni mardi à Jeddah, sous la présidence du Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, a approuvé un mémorandum d’entente et de coopération entre le ministère de l’Industrie et des Ressources minérales du Royaume d’Arabie Saoudite et le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable du Royaume du Maroc, dans le domaine minier.

Signé par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali et le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, ce MoU a été conclu en marge du 3e Forum des minéraux du futur, qui s’est tenu à Riyad, du 9 au 11 janvier 2024.

Ce mémorandum ambitionne de renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs de l’industrie et des mines, ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises.

Le Forum avait porté sur plusieurs thématiques, notamment les moyens d’attirer les investissements dans les industries de l’exploitation minière, de déployer les technologies numériques les plus avancées dans ce secteur et d’appliquer les meilleures normes de durabilité, outre l’examen des mutations et des évolutions de la réalité mondiale et leurs effets sur l’approvisionnement en minéraux et en énergie.