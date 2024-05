Sophie Gavard: Les rouages bien huilés

Née en France et imprégnée de ses origines bretonnes, Sophie Gavard a suivi ses études à la Faculté de droit de Rennes, où elle a obtenu un Master en droit des Affaires Internationales.

Son parcours professionnel a débuté à Paris, au sein du Groupe Kering, dans le département corporate international de la branche luxe (Gucci Group). Parallèlement, elle a réussi l’examen du barreau, ouvrant ainsi la voie à une carrière d’avocate. Dans un premier temps, elle a exercé au sein de cabinets d’avocats à Paris, en portant la robe et en découvrant l’atmosphère unique du Palais de justice de Paris.

Animée par une forte attirance pour l’étranger, elle a enrichi son parcours par une expérience internationale au sein du cabinet Vidon, basé à Shanghai en Chine. Là, elle a contribué à l’ouverture d’une antenne à Hong Kong et soutenu le bureau localisé à Bangkok en Thaïlande. En 2012, elle a fait le choix de rejoindre la Direction Juridique du groupe AVRIL, leader industriel et financier de la filière française des huiles et protéines végétales, où elle a mis à profit 10 années passionnantes à évoluer au travers de projets stratégiques tels que la création d’une fonction juridique transversale d’abord au niveau des Achats et ensuite de l’Innovation.

Au cours de cette décennie, elle a joué un rôle actif dans le déploiement des fusions-acquisitions d’Avril à travers tous les continents, notamment en France, au Brésil, au Royaume-Uni, en Turquie, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Chine, au Vietnam, etc. Par la suite, une opportunité lui a été offerte pour concilier sa vie professionnelle et personnelle.

Mariée en France à un franco-marocain depuis plusieurs années, le Maroc occupait déjà une place spéciale dans sa vie, suscitant son vif intérêt. En 2022, elle rejoint le groupe Lesieur Cristal en tant que Directrice Juridique, Assurance & Patrimoine. Récemment, elle a eu l’honneur d’être promue au poste de Secrétaire Générale du groupe Lesieur Cristal. Cette transition s’est avérée être à la fois enrichissante sur le plan familial, avec l’installation de sa famille à Casablanca, et sur le plan professionnel, représentant un défi unique dans une vie casablancaise enthousiasmante.

Pour Sophie Gavard, « le Maroc incarne véritablement le pays des possibles. Son énergie est inégalée en termes de motivation, d’opportunités, d’agilité et de rapidité dans la prise de décisions ». « En tant que femme évoluant dans un secteur professionnel relativement masculin (activité agro-industrielle), je constate que les femmes marocaines ont réalisé en moins de 10 ans ce que les femmes européennes ont mis plusieurs décennies à obtenir. Notamment, parce que la détermination et l’audace sont de mise » précise-t-elle.