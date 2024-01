Air Côte d’Ivoire. Quatre vols hebdomadaires à destination de Casablanca en avril prochain

Air Côte d’Ivoire va lancer le 15 avril prochain quatre vols directs entre Casablanca et Abidjan. Une initiative qui marque, selon la compagnie ivoirienne, le début d’une série de projets ambitieux avec de prochaines dessertes vers New York, Bruxelles, Washington, Beyrouth et Londres d’ici 2027.

Outre l’aéroport Mohammed V de Nouaceur, la compagnie nationale ivoirienne prévoit d’assurer plusieurs rotations vers Paris en décembre prochain, à en croire Laurent Loukou, Directeur général d’Air Côte d’Ivoire. Selon ce dernier, ce sont au total trois aéronefs A330-900 qui seront affrétés pour ces nouvelles dessertes marocaines et françaises, dont deux en acquisition et l’autre en location. Aussi, pour assurer son expansion sur le globe à court et à moyen terme, la compagnie prévoit de déployer 14 avions supplémentaires.

Faut-il préciser qu’Air Côte d’Ivoire considère le marché marocain comme étant stratégique. Et pour cause ; la population ivoirienne résidante au Maroc n’a cessé de grandir ces dernières années, au même titre que les Marocains Résidents à l’Étranger de la Côte d’Ivoire. Faut-il ajouter aussi le rôle de hub régional que joue la capitale ivoirienne dans le transport aérien entre plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et le Maroc. Rappelons enfin qu’Air Côte d’Ivoire sera confrontée dans cette nouvelle ligne entre Casablanca et Abidjan à la concurrence de Royal Air Maroc qui propose déjà 12 rotations hebdomadaires.